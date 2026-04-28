Tiroteo en Atenas: un anciano de 89 años dispara y deja 5 heridos

Un hombre de 89 años ha abierto fuego este martes en una sede judicial del centro de Atenas y ha dejado al menos cinco heridos antes de salir corriendo del edificio. La policía griega lo busca a estas horas por toda la capital.

El suceso ha ocurrido en un edificio judicial en pleno centro de Atenas, según ha avanzado 20minutos citando a las autoridades griegas. El presunto autor, un anciano de 89 años, habría entrado al recinto con un arma de fuego y disparó varias veces antes de huir. El balance provisional habla de cinco heridos en distintos puntos del edificio, aunque las autoridades no descartan que la cifra varíe en las próximas horas.

Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos y trasladaron a los heridos a hospitales cercanos. La zona quedó acordonada de inmediato. Vecinos y trabajadores de oficinas próximas tuvieron que esperar fuera mientras la policía registraba el inmueble planta por planta.

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De momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el motivo. Los medios locales apuntan a una posible disputa relacionada con un proceso judicial en curso, pero todavía no hay versión oficial. Hasta que la Policía Helénica no se pronuncie, todo lo demás son hipótesis.

Por qué este suceso ha disparado todas las alarmas en Grecia

Los tiroteos en sedes judiciales no son habituales en Grecia. El país tiene una de las tasas de violencia armada más bajas de la Unión Europea, según los datos comparativos publicados por Eurostat, así que cuando ocurre algo así el impacto mediático es inmediato.

Que el presunto autor tenga 89 años añade un componente que está volando en redes locales. Un anciano entrando armado a un juzgado no encaja en ningún perfil habitual de tirador, y eso ha disparado el debate sobre el control de licencias de armas a personas de edad muy avanzada en el país. Hay tertulianos pidiendo revisión inmediata. Otros, prudencia hasta saber qué ha pasado.

La huida también tiene a la policía contra las cuerdas. Un hombre de su edad no puede haber ido muy lejos a pie, así que el operativo se ha centrado en el cerco al barrio y en revisar cámaras de seguridad de comercios y transporte público. La operación sigue abierta a la hora de cerrar este artículo.

Lo que este caso recuerda y por qué importa

El precedente más cercano que se recuerda en Atenas es el ataque del juzgado de Evelpidon en 2017, cuando un hombre disparó contra varios funcionarios y el caso reabrió el debate sobre la seguridad en edificios judiciales griegos. Las medidas que se anunciaron entonces (controles de acceso reforzados, detectores en todas las entradas) llegaron a algunos juzgados, pero no a todos. Y vuelve la misma pregunta de siempre: si un anciano armado puede entrar sin ser detectado en una sede judicial del centro de la capital, ¿qué controles están realmente funcionando?

La sensación es que vamos a ver anuncios rápidos del Ministerio de Justicia griego en las próximas horas. Anuncios que probablemente repitan lo ya prometido hace años. Veremos si esta vez la cosa cambia o si en seis meses estamos hablando de otro caso parecido. Yo, sinceramente,, no soy muy optimista. La política de seguridad en edificios públicos europeos suele moverse a golpe de titular, no de prevención.

Mientras tanto, la actualización del balance de heridos y la detención del presunto autor marcarán el ritmo informativo del resto de la semana. Tela.

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