Tragedia en Copacabana: muere un operario montando el escenario de Shakira

El show gratuito de Shakira en Copacabana, ese al que se le suponía algarabía pura, ha amanecido con una noticia que lo cambia todo: un operario ha muerto durante el montaje del escenario en la playa de Río de Janeiro. Y ahora nadie sabe muy bien cómo bailar.

Según ha publicado Infobae sobre lo ocurrido en la playa de Copacabana, el trabajador falleció mientras se levantaba la estructura del escenario en la arena. Las circunstancias exactas todavía están bajo investigación, aunque las primeras versiones apuntan a un accidente durante las labores de armado de la enorme infraestructura que requiere un evento de esta magnitud. La organización ha confirmado el fallecimiento.

Qué ha pasado exactamente en la playa

Lo que iba a ser otro hito pop a orillas del Atlántico se ha convertido en una tragedia laboral. El operario formaba parte del equipo de montaje contratado para preparar el escenario del concierto, un despliegue que en eventos así supone semanas de trabajo, decenas de toneladas de estructura y turnos que aprietan más de lo que se cuenta. Un trabajador ha muerto montando el espectáculo gratuito que aspiraba a llenar Copacabana, y ese titular pesa más que cualquier cifra de aforo.

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La playa de Copacabana arrastra historia con los conciertos masivos: Madonna reunió allí a 1,6 millones de personas hace dos años, los Rolling Stones también pasaron, Lenny Kravitz lo mismo. Shakira venía a sumarse a esa lista. El espectáculo, anunciado como gratuito y pensado para superar todos los registros del tour Las Mujeres Ya No Lloran, había generado expectativas colosales en Brasil. Una historia bonita en los papeles, hasta hoy.

El debate que vuelve cada vez que pasa esto (y nunca se cierra)

Cada vez que un trabajador muere montando un escenario, el sector promete revisar protocolos. Y cada cierto tiempo vuelve a pasar. Las muertes en montajes de grandes eventos son una herida abierta de la industria: en 2019, un técnico falleció en el montaje del Mad Cool en Madrid, lo que llevó a una revisión profunda de los protocolos del festival; en 2011, el escenario del Indiana State Fair se desplomó dejando varios muertos; sin irnos lejos, las giras estadio a estadio acumulan accidentes que rara vez llegan a portada porque el foco está en la artista, no en quien levanta el techo bajo el que canta.

El patrón se repite: plazos imposibles, subcontratas en cascada, jornadas que se estiran, condiciones que dependen del país y del promotor. Brasil tiene su propia legislación laboral para eventos, pero la fiscalización en montajes de esta escala siempre va por detrás del calendario de la gira. Y aquí entra el matiz incómodo: cuando un show es gratuito, el coste se traslada a patrocinadores y administraciones, y la presión por cuadrar números se nota en toda la cadena. No estoy diciendo que sea la causa de este caso concreto, eso lo dirá la investigación, pero el contexto importa.

Shakira aún no se ha pronunciado en el momento de escribir este artículo. Lo lógico sería que el comunicado llegue en las próximas horas, y que la organización aclare si el concierto se mantiene, se aplaza o se reformatea. Esto no se decide en cinco minutos. Lo que sí queda claro es que el debate sobre las condiciones de los equipos técnicos en grandes eventos no debería volver a apagarse cuando bajen los focos.

Una vida vale más que cualquier récord de aforo.

El resumen para vagos (TL;DR)