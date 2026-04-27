Sydney Sweeney rentabiliza su escena más polémica con lencería

Sydney Sweeney ha hecho lo que solo hacen las más listas de Hollywood: convertir un escándalo en facturación. La actriz acaba de lanzar su propia colección de lencería capitalizando la escena más comentada de Euphoria, esa del corsé que lleva años circulando en bucle por X y TikTok. Negocio redondo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Actriz top, escena viral, jugada empresarial impecable y debate moral abierto en redes. Tiene todos los ingredientes para llenar timelines durante días.

Cómo ha convertido la escena en caja registradora

Vamos por partes. La escena en cuestión, esa en la que aparece con corsé en una secuencia subida de tono, se ha repetido en redes hasta el cansancio desde que se emitió. Memes, edits, reacciones, comentarios de todo tipo. Sweeney lo sabía. Y en lugar de mirar para otro lado o quejarse del nivel de exposición, ha decidido monetizar directamente el imaginario que el público asocia a su personaje.

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El movimiento llega después de meses de rumores sobre proyectos paralelos. La actriz ya había dejado claro en varias entrevistas que el negocio le interesa tanto como la interpretación, y aquí la jugada es de manual: aprovecha el pico de atención sobre su imagen para lanzar producto físico. Según cuentan desde su entorno, el lanzamiento llevaba meses cocinándose con un equipo pequeño y enfoque directo a consumidor.

El detalle que mucha gente se ha saltado: no es la primera vez que lo hace. Sweeney ya tiene una productora propia, Fifty-Fifty Films, y ha invertido en marcas de cuidado personal. Esto no es improvisación, es estrategia.

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Aquí viene lo bueno. La conversación en X se ha partido en dos, como casi siempre. Por un lado están los que aplauden la jugada: una actriz que toma el control narrativo de su propia imagen sexualizada y se lleva el cheque. Por otro, los que apuntan a que sigue alimentando el mismo molde que dicen criticar.

A ver, lo curioso es que las dos lecturas conviven sin contradecirse del todo. Sweeney no ha vendido nunca el discurso de "chica seria a la que no entienden". Más bien al contrario: ha jugado con su imagen pública con una autoconsciencia bastante notable para alguien de 28 años en Hollywood. La diferencia con otras actrices de su generación es que aquí el dinero entra directamente en su bolsillo, no en el de un estudio.

El precedente más claro es Kim Kardashian con Skims. Convirtió un meme global sobre su cuerpo en una empresa valorada en miles de millones. Sweeney está jugando una versión más pequeña, más boutique, pero con la misma lógica: si vas a ser producto, sé también empresa.

El movimiento que coloca a Sweeney en otra liga

Lo interesante de esta jugada va más allá del lanzamiento concreto. Llevamos años viendo a actrices y cantantes intentar construir imperios paralelos con suerte desigual. Algunas lo bordan (Rihanna con Fenty, Selena Gomez con Rare Beauty), otras se estrellan a la primera. La diferencia está en el timing y en saber qué público tienes delante.

Sweeney ha leído el momento con precisión. Euphoria sigue caliente entre el público joven, ella es una de las caras más reconocibles de su generación, y el algoritmo de TikTok lleva meses haciéndole publicidad gratis con cada repost. Lanzar lencería ahora, con esa base, es como tirar un penalti sin portero. Comparado con otros lanzamientos de famosos en 2026 — y van varios al mes — este tiene el componente que casi nadie consigue: conexión emocional directa con un personaje icónico.

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¿Funcionará a largo plazo? Eso depende de si el producto aguanta más allá del hype inicial. Pero lo que ya nadie le quita es el titular y la jugada de relaciones públicas perfecta. La próxima temporada de la serie está pendiente de fechas, y cuando llegue, la conversación volverá a empezar. Conviene estar atentos.

Tela.

El chisme en 3 claves (TL;DR)