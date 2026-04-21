SON Estrella Galicia anuncia su nueva temporada reivindicando las salas como motor del desarrollo cultural

SON Estrella Galicia presenta su nueva temporada reafirmando los pilares que han definido su trayectoria desde 2009: el apoyo a las salas, el impulso al talento y una vocación de apertura al mundo que forma parte de su identidad. El proyecto musical cervecero continúa diferenciándose y evolucionando sin perder su esencia, defendiendo una forma de hacer las cosas donde la música, la cultura de cerveza y la experiencia compartida se encuentran. En un contexto de transformación constante de la industria musical, SON Estrella Galicia pone el foco en las salas como espacios fundamentales para el desarrollo artístico y en la ruptura de formatos como clave para cambiar la manera de vivir la música. Lugares donde se construyen las escenas, se generan comunidades y emergen los futuros grandes nombres de la música. Todos y todas las artistas que hoy encabezan carteles comenzaron en escenarios de proximidad, por lo que el proyecto refuerza su compromiso con estos espacios como motores culturales imprescindibles.

Esta apuesta se materializa en una programación que recorrerá salas de dentro y fuera de nuestras fronteras, manteniendo una línea curatorial que combina artistas consolidados con propuestas emergentes. Una filosofía que ha acompañado a SON Estrella Galicia desde sus inicios y que le ha permitido formar parte, a lo largo de 17 años y de más de 1.500 conciertos, del recorrido de artistas como Nathy Peluso, Rosalía, León Benavente o Hinds, entre muchos otros, cuando todavía el gran público ni siquiera los conocía. Un legado que avala su papel como plataforma de descubrimiento y acompañamiento del talento que mantiene el espíritu de su cerveza en el centro.



Así, el ciclo de conciertos integra un contundente line up marcado sobre todo por nombres internacionales. Una programación viva que integra más de cuarenta salas en cinco países —en el último año, se han sumado Kuivi Almacenes en Oviedo o Galileo Galilei, Libertad 8 y Cadavra en Madrid, ampliando todavía más su circuito—y que celebrará alrededor de cien conciertos durante el año con artistas como Juana Molina, Black Country New Road, Alizzz, Puma Blue, Ela Minus, Hinds, mori, HAAi, Sprints, Holy Fuck, Malibu, Man/Woman/Chainsaw, Altın Gün, Teo Lucadamo, Pacífica o Marie Davidson, entre otros muchos.

Sus directos desembarcarán en ciudades como A Coruña, Barcelona, Bilbao, Granada, Lugo, Madrid, Ourense, Oviedo, Santander, Santiago de Compostela, Valladolid o Vigo. Las entradas para estos conciertos ya están a la venta en DICE y, muy pronto, se irán confirmando nuevas fechas y artistas en una agenda que tiene previsto crecer especialmente en Madrid durante los próximos meses.



Por otro lado, SON Estrella Galicia mantiene su alianza con festivales y ciclos nacionales que se salen del circuito convencional, con un trasfondo más cercano al impulso de salas y nuevos talentos frente a las citas masivas. Este año celebrará la décima edición de SON Estrella Galicia Posidonia —el festival para quienes huyen de los festivales—, que se anunciará próximamente, y mantiene la colaboración con encuentros como Monkey Week, Canela Party, Sinsal, WOS, Underfest o Beat Out. Festivales que respaldan el talento sin reservas y que destacan por celebrarse en emplazamientos únicos, por contar con un cartel secreto o por su clara apuesta por las bandas del mañana.

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Formatos rupturistas: la búsqueda constante de la diferenciación

El espíritu inconformista del proyecto se traduce también en el desarrollo de formatos propios que exploran nuevas vías para la música en directo. Iniciativas como Soundhood, Café Berlín 360º o Coliseum Box plantean experiencias diferenciales que rompen con los esquemas tradicionales del directo, acercando al público a los artistas desde perspectivas únicas y generando propuestas que acercan y difunden la cultura de cerveza. Además, en la segunda mitad del año se sumará un nuevo proyecto centrado en el descubrimiento y el apoyo de talento local que dará mucho que hablar.

Con Soundhood, la música vuelve a los barrios, transformando espacios cotidianos en escenarios culturales únicos. Desde floristerías a lavanderías pasando por galerías de arte, el ciclo lleva el talento emergente y consolidado a lugares inesperados. Este año, Soundhood se desplegará en ciudades como Bilbao(11 de abril), Londres (25 y 26 de septiembre) o Barcelona (17 de octubre), ofreciendo una enérgica programación que combina conciertos, talleres interactivos de cultura de cerveza y actividades que conectan música, gastronomía y comunidad.

En Madrid, Café Berlín 360º propone una experiencia totalmente inmersiva al colocar el escenario en el centro de la emblemática sala. Este formato disruptivo permite al público disfrutar de los directos desde cualquier ángulo y desafía al artista a replantear sus actuaciones, creando shows cercanos que solo sucederán allí. Juana Molina, Ela Minus, HAAi, Teo Lucadamo y Marie Davidson son las primeras confirmaciones para este ciclo que ofrecerán un diálogo directo y sin intermediarios con la audiencia donde cada concierto se convierte en un encuentro exclusivo.

Por su parte, Coliseum Box ha puesto en marcha en Oporto un ciclo que reconfigura el Coliseu Porto Ageas—símbolo cultural de la ciudad portuguesa— a través de un escenario envolvente que destaca la independencia creativa de artistas como la cantante y compositora sudafricana Alice Phoebe Lou, que estrenó este concepto escénico el pasado mes de enero.

Emigración sonora: una actitud que trasciende fronteras

Más allá de una estrategia territorial, la internacionalización de SON Estrella Galicia responde a una forma de entender la música: la de un proyecto en constante movimiento. Una “emigración sonora” que conecta escenas, culturas y públicos diversos, generando un diálogo continuo entre lo local y lo global.

Esta actitud, presente desde sus orígenes, se ha visto reforzada en los últimos años con la consolidación de su actividad en diferentes países y espacios internacionales como Paper Dress Vintage o Sebright Arms —Reino Unido—, Bi Nuu o Gretchen —Alemania—, Baby´s All Right —Estados Unidos—, o el citado Coliseu Porto Ageas en Portugal. En 2026, Alemania y Reino Unido verán crecer la oferta de SON Estrella Galicia con la incorporación de nuevas salas al proyecto.

En este contexto, iniciativas como las de Coliseum Box o la confirmación de una nueva edición de Soundhood en el londinense barrio de Hackney—que mezclará artistas ingleses y españoles—, refuerzan la capacidad del proyecto para tender puentes entre territorios y escenas musicales.