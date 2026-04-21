Estudiar con NotebookLM: cómo usar la IA de Google para preparar tus exámenes con éxito

NotebookLM está ganando cada vez más importancia dentro del ecosistema de Google, pues esta herramienta de inteligencia artificial diseñada como asistente de investigación y toma de notas inteligente puede ser de gran ayuda para todos aquellos que quieren analizar y sintetizar conocimientos.

Estudiar con NotebookLM puede ser una gran ventaja, aunque para poder conseguir los mejores resultados es importante saber cómo usar la IA de Google para preparar tus exámenes con éxito. Para conseguirlo, tienes que conocer cuáles son los mejores trucos que puedes aplicar para ello.

NOTEBOOKLM, UNA HERRAMIENTA DE GOOGLE CON MUCHO POTENCIAL

NotebookLM es una herramienta de Google que usa su modelo de inteligencia artificial Gemini para el procesamiento de contenidos y ayudar al usuario a comprenderlos mejor. Está pensado para todo tipo de personas, especialmente para estudiantes, científicos, investigadores y creadores de contenido, así como para cualquier persona que maneje grandes cantidades de información.

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Para Google es un asistente de investigación, una especie de bloc de notas inteligente que sirve para ayudar a los estudiantes, puesto que se puede alimentar con todo el contenido que cada uno necesite aprender o memorizar para un examen.

La app Gemini responde a las preguntas del usuario con la información que encuentre en la red o que ha procesado con anterioridad, pero en NotebookLM también lo hace respondiendo a partir de los archivos y documentos que se compartan con él. A continuación explicamos cómo usar esta IA de Google para preparar tus exámenes.

REESCRIBE TUS APUNTES Y HAZ RESÚMENES CON NOTEBOOKLM

Fuente: Unsplash

Tras explica los mejores trucos para exprimir la IA de Google, tienes que saber que puedes utilizar NotebookLM para preparar mejor los exámenes. Una de las maneras en las que puedes hacerlo es reescribiendo tus apuntes.

Para aprobar necesitas estudiar y para ello tendrás que obtener la información a través del material facilitado por el profesor, como los libros de texto y otros documentos, y los apuntes tomados en clase. Todo este contenido necesita ser procesado, organizado y ordenado, e incluso rescribirlo. Aportando todos estos contenidos a NotebookLM, la IA de Google ayuda a organizarlos.

Gracias a ello se podrán conseguir resúmenes, presentaciones con diapositivas, mapa de ideas, infografía, esquemas..., todo ello interesante para poder facilitar el estudio y conseguir los mejores resultados posibles.

HAZ TUS PROPIOS EXÁMENES EN NOTEBOOKLM

Fuente: Unsplash

Sabemos que con NotebookLM incluso puedes crear podcast en minutos que te pueden ayudar a la hora de estudiar, puesto que a la hora de aportarle todo el contenido necesario, le puedes pedir que te haga un resumen en formato audio. De esta manera, podrás escuchar lo que necesites estudiar en el gimnasio, mientras paseas, etcétera.

Más allá de todo este material que puedes generar gracias a esta herramienta de inteligencia artificial de Google, puedes ponerte a prueba, siendo una de sus características más interesantes. Y es que puedes pedirle a la IA que te genere varios exámenes de prueba.

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La propia IA de Gemini que integra NotebookLM hará las veces de profesor y corrector para decirte si has acertado. Podrás elegir el número de preguntas y la dificultad, siendo una forma muy práctica y efectiva de estudiar con esta herramienta.

Solo tendrás que describir cómo quieres que sea el examen, con la cantidad y el tipo de preguntas, si la respuesta quieres que sea corta o larga, las opciones a elegir, la dificultad del examen, etcétera. Una vez respondidas esas preguntas en el propio chat, la propia IA te indicará si has respondido correctamente o te has equivocado.

ESTUDIA CON NOTEBOOKLM DESDE GEMINI

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El chat de NotebookLM te permite interactuar con la IA mediante preguntas y órdenes, pudiendo estudiar al mismo tiempo que se le hacen preguntas sobre aquellas cuestiones que no te han quedado claras para encontrar respuesta. Se trata de esta forma de una especie de profesor particular digital.

Un truco interesante para preparar un examen es combinar NotebookLM y Gemini, dos herramientas que usan el mismo modelo de IA, que también se denomina Gemini. Google ha agregado en la app Gemini la posibilidad de integrar los cuadernos creados con NotebookLM para responder a las preguntas del usuario.

Esta función puede ser muy útil, ya que cuando se haga una consulta a Gemini, además de responder al contenido que encuentre la propia inteligencia artificial en internet, podrá responder con el contenido e información que hayas recopilado previamente y guardado en la herramienta. Es una forma práctica y completa de entrenar a Gemini para evitar alucinaciones y conseguir respuestas precisas.