Un grupo de jugadores 'asalta' la UE y EEUU para salvar los videojuegos del pasado: "Si compras un producto, no debería autodestruirse"

Durante años, el cierre de servidores ha condenado a la desaparición a juegos por los que los usuarios habían pagado legalmente. Todo empezó como un mal menor asociado al auge de los títulos como servicio, pero ahora se ha convertido en una preocupación política de primer nivel en Bruselas y en varios estados de Estados Unidos, y lo es gracias a la iniciativa Stop Killing Games.

Hablamos de un movimiento nacido desde la comunidad que ha logrado que la preservación de los videojuegos entre en la agenda institucional. Hace un año ya os informamos de los pasos adelante que estaban logrando, pero ha sido en este mes de abril cuando se han conseguido los avances más importantes.

Lo último es que la iniciativa ciudadana europea (que cambia su nombre a Stop Destroying Videogames) ha superado con holgura el listón que separa la protesta digital de los mecanismos formales de la UE. Sus organizadores han entregado a la Comisión Europea 1.294.188 firmas validadas, rebasando además los umbrales mínimos en 24 Estados miembros, lo que obliga jurídicamente a las instituciones a estudiar el caso y pronunciarse antes del 27 de julio de 2026.

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Han conseguido una audiencia pública en el Parlamento Europeo ante tres comités –IMCO (Mercado Interior y Protección del Consumidor), JURI (Asuntos Jurídicos) y PETI (Peticiones)– dedicada en exclusiva a escuchar a los promotores de la iniciativa y confrontar sus argumentos con los servicios de la Comisión.

Allí intervinieron el fundador de Stop Killing Games, Ross Scott, y el organizador Moritz Katzner, que describieron la sesión como "absolutamente increíble" y un "éxito" en cuanto al clima político, subrayando que no detectaron intervenciones abiertamente hostiles y que incluso las objeciones se centraron en matices y efectos colaterales de una eventual regulación.

Uno de los carteles de la iniciativa | Fuente: redes de Stop Killing Games

El objetivo que exponen ante los eurodiputados es que las editoras que venden o licencian videojuegos en la UE no deberían poder dejar esos productos en un estado completamente inutilizable cuando cesa el soporte oficial. Apagar los servidores, sostienen, no puede equivaler sin más a destruir el juego para quien ya ha pagado por él. Aspiran en la práctica a que las normas de protección del consumidor y de transparencia contractual se apliquen también a este tipo de "obsolescencia planificada", en la que títulos vendidos sin fecha de caducidad explícita pasan a ser injugables en cuanto la compañía decide retirarlos.

La propia Comisión había admitido ya en 2024 que los videojuegos están sometidos a la normativa europea en materia de transparencia, cláusulas abusivas y derechos del consumidor, aunque reconocía al mismo tiempo que la legislación actual no fija plazos ni obligaciones concretas sobre cuánto tiempo debe mantenerse operativo un juego online. Es precisamente en esa ambigüedad donde Stop Killing Games ha construido su discurso, convirtiendo la frustración del usuario que ve desaparecer su biblioteca digital en una pregunta jurídica de fondo sobre qué significa comprar un videojuego en la era de las licencias, las actualizaciones constantes y la dependencia permanente de servidores de macroempresas.

Desde la industria, el lobby Video Games Europe argumenta que imponer obligaciones generales de "fin de vida" sería desproporcionado y potencialmente dañino para la inversión, aduciendo altos costes, riesgos de seguridad, requisitos de moderación de contenidos y conflictos con licencias de terceros. También alerta de que permitir o facilitar versiones compatibles con servidores privados podría encarecer desarrollos y reducir la oferta, pero el simple hecho de que estos argumentos se estén discutiendo en el hemiciclo europeo muestra hasta qué punto la campaña ha logrado desplazar el marco del debate.

La lucha por la preservación de juegos también está en EE.UU.

Mientras Bruselas se adentra en el complejo terreno de la legislación comunitaria, Stop Killing Games ha encontrado en Estados Unidos un primer campo de pruebas concreto con un proyecto de ley en California que pretende blindar a los consumidores frente al cierre de juegos con funciones online. El movimiento ha decidido apoyar públicamente esta propuesta, presentada en la Asamblea estatal, que obligaría a las compañías a ofrecer un modo offline u otra vía para seguir jugando cuando se desconecten los servidores oficiales; en caso contrario, deberían proporcionar un reembolso completo a quienes compraron el título.

El texto, que aún debe superar debates, enmiendas y votaciones antes de convertirse en ley, representa sin embargo un paso relevante para un país donde la plataforma apenas había conseguido respuestas formales en el pasado. La campaña nació por el caso de The Crew, el juego de conducción de Ubisoft cuya retirada dejó a sus compradores sin posibilidad de jugar pese a haber adquirido una copia legal. Hay que decir que los intentos previos de cuestionar estas prácticas ante autoridades de Brasil o de Estados Unidos no habían prosperado por falta de datos de ventas o, directamente, por ausencia de respuesta.

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Mensaje de error en el videojuego The Crew tras dejar de dar servicio los servidores | Fuente: Stop Killing Games

La controvertida experiencia de The Crew, resucitado de forma extraoficial por aficionados mientras se dirimían demandas contra Ubisoft, se ha convertido en un ejemplo recurrente en los argumentos de Stop Killing Games. La posterior actualización de The Crew 2 para incorporar un modo offline que garantice su jugabilidad a largo plazo deja claro que existen soluciones técnicas viables cuando hay voluntad (u obligación) de preservar el acceso, y sirve también como un anticipo de lo que podría generalizarse si prosperan marcos regulatorios como el que se discute en California.

"Esta práctica viola los derechos del consumidor. Si compras un producto, no debería autodestruirse. Estamos presentando peticiones formales, explorando demandas colectivas y colaborando con legisladores de todo el mundo para poner fin a la destrucción intencional de nuestros medios digitales", dicen desde el movimiento.

Sea como fuere, para los impulsores de Stop Killing Games, que hace apenas unos años se limitaban a denunciar en redes sociales y foros el cierre de títulos, el hecho de que tanto la Unión Europea como un estado clave de Estados Unidos estén debatiendo mecanismos legales para evitar que los juegos se conviertan en meros "pisapapeles digitales" ya supone una victoria parcial.