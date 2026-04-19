El empleo en bares, en el campo y en los hogares cambia de manos con el nuevo récord de afiliación extranjera

¿Quién está sosteniendo realmente el empleo en España ahora mismo? ¿Por qué cada vez es más habitual entrar a un bar, una obra o una casa y encontrar acentos de medio mundo? Y, sobre todo, ¿qué dice este cambio sobre hacia dónde va el mercado laboral?

Hay un dato que lo explica casi todo, más de 3,15 millones de trabajadores extranjeros ya cotizan en la Seguridad Social. Nunca habían sido tantos. No es solo un récord, es una señal clara de que algo profundo está cambiando.

Porque no se trata solo de cuántos son, sino de dónde están. Y ahí es donde empieza la historia interesante.

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Los trabajos que nadie quería… ahora tienen nuevo protagonista

Más del 40% del empleo doméstico ya está en manos de personas extranjeras. Fuente: Agencias

Durante años, sectores como la hostelería, el campo o el empleo doméstico arrastraban un problema evidente, falta de mano de obra. No era una cuestión puntual, sino estructural. Jornadas largas, salarios ajustados y condiciones exigentes hacían que cada vez menos trabajadores nacionales quisieran ocupar esos puestos.

Ese vacío no se quedó sin cubrir. Lo han llenado, en gran medida, trabajadores extranjeros. Hoy, casi uno de cada tres empleados en hostelería procede de fuera. En el campo, el peso también es altísimo. Y en los hogares, directamente, el modelo ha cambiado por completo, más del 40% del empleo doméstico ya está en manos de personas extranjeras.

Este relevo no ha sido abrupto, pero sí constante. Y ha terminado por redefinir quién sostiene el día a día de sectores clave que, aunque a veces invisibles, son imprescindibles para que todo funcione.

Un crecimiento que va mucho más allá de los números

La economía española depende cada vez más de la mano de obra extranjera para seguir creciendo. Fuente: Agencias

El récord no es solo una cifra llamativa. En el último año, el sistema ha sumado más de 230.000 trabajadores extranjeros, creciendo a un ritmo que prácticamente triplica el del empleo nacional, y un dato que posiblemente terminó de impulsar la llamada “Regularización masiva” de inmigrantes, porque se reconoce el aporte que realizan a la economía actualmente. Y si se mira con perspectiva, el dato es aún más claro, cerca de la mitad del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a este colectivo.

Esto tiene implicaciones importantes. Por un lado, refuerza la idea de que la economía española depende cada vez más de la mano de obra extranjera para seguir creciendo. Por otro, desmonta algunos tópicos, cada vez hay más presencia en sectores cualificados, desde tecnología hasta actividades profesionales.

Aun así, la realidad sigue siendo dual. Mientras crecen en áreas de mayor valor añadido, la base del sistema continúa apoyándose en empleos esenciales pero menos atractivos. Es ahí donde el peso sigue siendo determinante.

El futuro del empleo ya está aquí (y no es como lo imaginábamos)

España envejece, la población activa se reduce y muchos sectores siguen necesitando trabajadores. Fuente: Agencias

Este cambio no es temporal. Todo apunta a que es estructural. España envejece, la población activa se reduce y muchos sectores siguen necesitando trabajadores de forma urgente. En ese contexto, la aportación de la población extranjera deja de ser complementaria para convertirse en imprescindible.

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Además, hay otro factor clave, el emprendimiento. Más de medio millón de autónomos extranjeros ya forman parte del tejido económico. No solo ocupan empleos, también los crean. Y eso empieza a cambiar la narrativa.

El mercado laboral español ya no es el mismo de hace una década. Es más diverso, más dinámico y, en muchos aspectos, más dependiente de quienes han llegado de fuera. Entender esto no es solo mirar cifras, es asumir que el modelo productivo está evolucionando.

Porque al final, detrás de cada café servido, cada obra levantada o cada hogar cuidado, hay una historia que explica mejor que cualquier estadística hacia dónde va el país. Y quizá la pregunta ya no sea si este cambio continuará, sino si estamos preparados para lo que viene.