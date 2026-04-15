La previsión del tiempo de la AEMET da un respiro

Después de días de fluctuaciones y cielos inciertos, una bocanada de aire cálido se extiende sobre la mayor parte de la Península Ibérica y las Islas Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles, un aumento generalizado de las temperaturas, que en algunas zonas montañosas del tercio oriental peninsular podría alcanzar hasta los 6 grados centígrados. Este ascenso térmico viene acompañado de una estabilidad atmosférica que promete cielos mayormente despejados y soleados.

La situación meteorológica actual está dominada por la presencia de altas presiones, que favorecen la estabilidad y la ausencia de precipitaciones generalizadas. Sin embargo, no todo el territorio nacional disfrutará del mismo panorama. El acercamiento de un frente por el noroeste, concretamente a Galicia y la cornisa cantábrica, traerá consigo cielos más nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles en estas regiones. La AEMET advierte también sobre la formación de nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña, lo que podría traducirse en episodios puntuales de lluvia durante la tarde.

En las Islas Canarias, el pronóstico es de cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto del archipiélago, se esperan intervalos de nubes altas y un ambiente más soleado. No se prevén cambios significativos en las temperaturas, salvo algún ligero ascenso.

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El único aviso meteorológico activo para este miércoles se concentra en Girona, donde se ha emitido una alerta por oleaje. Los vientos fuertes podrían generar olas de considerable altura en la costa catalana, por lo que se recomienda precaución a navegantes y a aquellos que planeen actividades marítimas.

Ascenso generalizado de temperaturas

El incremento generalizado de las temperaturas es la nota dominante del día. La AEMET destaca que este ascenso será especialmente notable en las zonas montañosas del tercio oriental peninsular, donde se podrían registrar subidas de hasta 6 grados. Esta variación significativa podría ofrecer un alivio considerable a estas regiones, que en días anteriores han experimentado temperaturas más frías de lo habitual para esta época del año.

Es importante señalar que este aumento no será uniforme en todo el territorio. En el noroeste peninsular, en concreto en las zonas de Galicia y la cornisa cantábrica, se esperan ligeros descensos térmicos debido al acercamiento del frente atlántico. Esta situación contrasta con el panorama del resto de la Península, donde la estabilidad y el sol favorecerán el calentamiento del aire.

La predicción de brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular exige una precaución especial en las primeras horas del día, especialmente para aquellos que se desplacen por carretera. La visibilidad reducida puede aumentar el riesgo de accidentes, por lo que se recomienda extremar las precauciones y adaptar la velocidad a las condiciones del tráfico. Las posibles heladas débiles se limitarán al Pirineo.

Vientos y otros fenómenos

El viento jugará un papel importante en la configuración del tiempo de este miércoles. En las Islas Canarias, se espera un alisio moderado con posibles rachas fuertes, lo que podría afectar a la navegación y a las actividades al aire libre. En el resto, la tramontana soplará con fuerza en Ampurdán y el norte de Baleares, mientras que el cierzo se dejará sentir en el valle del Ebro. En el Estrecho, se espera poniente, y en los litorales de Galicia, viento del suroeste. En el resto del territorio, el viento será flojo y de dirección variable, predominando la componente oeste.

En resumen, la jornada del miércoles se presenta como una tregua en las fluctuaciones térmicas recientes, con un ascenso generalizado de las temperaturas que brindará un ambiente más agradable a la mayoría de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Sin embargo, es fundamental mantenerse informado sobre las previsiones meteorológicas específicas de cada zona, especialmente en el noroeste peninsular y en las Islas Canarias, donde se esperan condiciones más variables. La AEMET recomienda consultar sus boletines y avisos para estar al tanto de cualquier cambio en la situación meteorológica y tomar las precauciones necesarias.