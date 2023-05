Si tienes mascotas en casa estas ofertas de El Corte Inglés te van a encantar

Recambio de bolsas Earth Rated para perros 120 uds en El Corte Inglés

Comenzamos nuestro particular recopilatorio con los mejores productos de mascotas con este pack de bolsas para perros con un total de 120 unidades para que no te falte de nada. Y encima con un aroma que anula cualquier otro. Tú ya me entiendes…

Este paquete de recambio incluye 8 rollos de 15 bolsas con aroma a lavanda que pueden utilizarse por sí solas o con nuestro monísimo dispensador verde. Si te interesa este producto para mascotas de oferta en El Corte Inglés, aquí lo encontrarás.