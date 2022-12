Imagina que un día despiertas y te dicen que has estado usando mal el brik de la leche, ¿Lo creerías o pensarías que te están tomando el pelo? Si llevas toda la vida usándolo como te enseñó tu madre, ¿Cómo va a estar mal? Pero lo cierto es que sí, es posible que estés usando mal el brik de la leche, la anilla de los refrescos y muchas cosas más.

A continuación te enseñamos 10 cosas que llevamos usando mal toda la vida de forma diaria y que seguramente no te has dado cuenta. ¡Incluso algo tan sencillo como pelar un plátano lo has estado haciendo mal toda la vida! Quédate a descubrir todo eso que deberías corregir, o aprender, a diario.