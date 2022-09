Cómo conducir un quad

¿Sabes que es un quad? Incluso es posible que los hayas vista y hasta te hayas montado en uno, pues se trata de un cuatriciclo, muy divertido para pasar horas de ocio paseando en un entorno natural, pero sabías que su uso original proviene de los trabajos agrícolas, y que esa fue la inspiración para su creación hace ya unos cuantos años.

¿Qué es un quad?

Como dijimos antes, es un cuatriciclo, pero no es tan sencillo de conducir como parece, no es un auto, no es una moto, ni siquiera tiene un chasis, por eso son diferentes a cualquier otro medio de transporte, pero también son bastante inestables, de modo que deben ser conducidos con bastante precaución, para no correr el riesgo de volcarse.

Existen todavía personas que no lo tienen muy claro, pero lo que se puede decir es que un quad es un vehículo que puede tener, por lo menos, cuatro ruedas, sin una carrocería y que tienen con un sistema de dirección que se basa únicamente en un manillar, y los que los conducen se sientan en ellos encima de un sillín, como si estuvieran montando una moto, sólo que hasta allí llega la similitud. Incluso hay modelos para niños.

¿Existe una clasificación de quads?

Aunque no lo creas, si existe y están clasificados en 3 grupos:

Cuatriciclos ligeros

Poseen 4 ruedas y tienen una masa en vacío que no supera los 30 kilos, lo cual no incluye la batería, en caso de que sea eléctrico. Si tiene un motor de combustión interna, tienen una cilindrada inferior a los 50 cc, pero si son eléctricos, la potencia máxima a la que pueden andar no superará los 4 kW, que son unos 5,4 CV. Se les permite circular por toda clase de vías, con excepción de las autovías y autopistas.

Para conducir un quad de esta clase, se necesita tener alguna de las siguientes licencias para conducir: AM, A1, A2, A o B y la velocidad máxima a las que se les permite circular es 45 kilómetros por hora, pero so se encuentra arrastrando un remirremolque o un remolque, no podrán circular por la noche y la velocidad máxima permitida en ese caso es de 40,5 kilómetros por hora.

Cuatriciclos no ligeros

Se trata de vehículos con cuatro ruedas, que poseen una masa en vacío que no supera los 400 kilos, sin incluir el peso de la batería, asumiendo que sean eléctricos. Pero si nos estamos refiriendo a cuatriciclos que se utilizan para el transporte de mercancías, es posible que su peso llegue a los 550 kilos, teniendo un motor que tendrá una potencia máxima que no va a superar los 15 kW, que son alrededor de 20,3 CV.

La velocidad máxima a la que pueden circular los cuatriciclos no ligeros es de 70 kilómetros por hora y necesitan una autorización especial para poder arrastrar un remolque, en cuyo caso no podrán superar los 63 kilómetros por hora al desplazarse. Lo que los diferencia de los ligeros, es que los cuatriciclos no ligeros pueden desplazarse por cualquier clase de vía, con las mismas limitaciones que los demás coches, salvo por el caso de los límites de velocidad antes comentados. Y para conducirlos se requiere poseer una licencia para conducir B.

Cuatriciclos especiales

Dentro de la línea de los quads, hay cuatriciclos especiales que son autopropulsados, que pueden tener dos ejes o más, que han sido creados para realizar determinadas actividades. Pero eso no los exime de tener que cumplir con todas las regulaciones de tipo general que ordenan la circulación de vehículos, y pueden desplazarse sin limitaciones en el interior de los lugares en los que deben realizar las actividades para las que fueron creados, cuando sus dimensiones o masas no superen las que establece el Reglamento General de Vehículos.

Cuando se trata de cuatriciclos especiales, se aplican las siguientes limitaciones de velocidad:

25 km./h. en el caso de los cuatriciclos que no poseen señalización del frenado.

40 km./h. en el resto de los cuattriciclos especiales.

70 km./h. cuando, por su diseño y construcción, sean capaces de desplazarse a velocidades que superen los 60 kilómetros por hora en terreno plano.

¿Cómo se verifica la velocidad a la que pueden desplazarse?

Para verificar la velocidad máxima a la que puede desplazarse un cuatriciclo especial hay que revisar su tarjeta de inspección técnica, que normalmente indicará unos 45 kilómetros por hora, pero si la tarjeta no especifica nada al respecto, la velocidad máxima será estimada en 70 kilómetros por hora, salvo que se encuentre arrastrando un remolque, en cuyo caso, no puede superar los 25 kilómetros por hora.

Para conducir un cuadriciclo especial, se necesita una licencia de conducir B y están autorizados para circular en toda clase de vías, salvo en las autovías o autopistas, a menos que puedan desplazarse a una velocidad que según su tarjeta de inspección supere los 60 kilómetros por hora.

¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir los peligros al conducir un cuatriciclo?

Hay unas cuantas medidas que se pueden tomar y otras muchas que son obligatorias de acuerdo con las leyes, entre ellas se encuentran: