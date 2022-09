El pueblo real que inspiró al de la Bella y la Bestia

Los sets de Disney

Todas las producciones de Disney, en especial las que no son animadas, nos tienen acostumbrados a mostrar los más espectaculares y hermosos paisajes, que nos parece que son el producto de un cuento infantil, con hadas y todo. Pero eso no fue lo que pasó con la película ‘La Bella y la Bestia’. En ese caso no tuvieron que inventar ni crear nada, porque ya existía en la vida real un pueblo con esas características, y por eso la película pudo ser rodada usando escenarios reales, lo que realza el contenido de esta película ¿infantil?