Lucas

Todo el mundo recuerda a Lucas, de Andy y Lucas. Sobre todo, si has nacido la década de los 80, o de los 90. Lucas era el más fofo del dúo andaluz. Es por eso, que no se consideraba tan atractivo como Andy, aunque viéndolo con perspectiva, nos avergonzamos haber escuchado las canciones de este grupo. En cualquier caso, lo cierto es que los últimos años, parecía que habían desaparecido del panorama musical, pero no ha sido así.

De hecho, han ido sacando discos, y ahora han vuelto con uno, donde hemos visto que Lucas ha cambiado su imagen de una forma radical. Es verdad que no estaba tan gordo como otros famosos que vamos a ver en esta lista, pero el cambio, así que es de lo más notorio. Ahora, no parece tan cani, Y aunque el ritmo de su música, y su estilo, siguen siendo los mismos, la verdad es que de aspecto están mucho más presentables.