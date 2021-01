Si hay una periodista que lleva casi una vida entera frente las cámaras de televisión, esa es Ana Rosa Quintana. Una de las grandes de la comunicación de nuestro país que no se cansa de informar y de estar al pie del cañón todos los días con su programa matinal cada mañana de lunes a viernes.

Ya lo ha dicho en muchas ocasiones, hasta que su cuerpo aguante y le permita trabajar, no se moverá de su sitio y lo cierto es que a nosotros nos encanta porque como ella, no hay nadie. Si bien, podríamos utilizar una de las maravillosas frases que nos ha dejado Isabel Pantoja para la historia: “La habrá igual, pero no mejor”. Así es la periodista.

Hoy, cumple 65 años y lo hace consolidada como una de las grandes profesionales de los medios de comunicación de este país. Lleva más de 30 años frente las cámaras y lo cierto es que el público la sigue eligiendo a ella para estar informado, para sentirse acompañado por las mañanas… Y es que no hay mejor regalado que ese para una persona que no solo se dedica al mundo de la comunicación, también al de entretenimiento.