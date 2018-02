¡Stop tóxicos! Os mostramos productos de belleza libres de estos componentes

El acné y la piel grasa, dos grandes quebraderos de cabeza para todos, son dos de los problemas más habituales en nuestro rosto, pues bien ¿Sabíais que uno de los causantes más habituales de estos dos síntomas está en los derivados del petróleo y las siliconas?

Estos productos químicos innecesarios componen la mayoría de nuestro neceser diario de cosmética; Están en cremas, jabones, pastas de dientes, maquillaje o desodorantes.

Cada vez más, empresas beauty apuestan por una cosmética toxic free con una larga lista de NOES. NO parabenos, NO derivados del petróleo, NO siliconas, NO sulfatos...

Os presentamos a Cocunat, una de las marcas pioneras en cosmética saludable y 100% libre de tóxicos. Contiene una amplia gama de productos para el cabello, cara, cuerpo y una sección con especial importancia destinada a bebés. Geles de ducha, champú, loción corporal, limpiadores y cremas faciales y un sin fin de productos que utilizas diariamente y con los que a partir de ahora estarás cuidando tu piel.

Os dejamos nuestros favoritos:

Espuma limpiadora detox para pieles mixtas y grasas: 14,95€

Acondicionador purificante para cabello graso: 13,95€

Hidratante corporal (con una fragancia a sorbete de limón que conseguirá que quieras comértelo): 22,95€

Elixir facial para todo tipo de pieles: 25,95€

Una cita increíble por parte de Cocunat y a la que nosotras nos sumamos "Hay demasiada gente contando calorías y no la suficiente contando tóxicos"