Adelanto electoral: Sánchez congela las cesiones más polémicas a sus socios de investidura

Si tienes algo que reclamarle al Gobierno, hazlo ya. Pedro Sánchez ha activado la maquinaria para un adelanto electoral y, de paso, ha metido en el congelador las concesiones más espinosas que mantenía con sus socios de investidura. La orden, según fuentes de Moncloa, es clara: se acabaron las cesiones polémicas mientras el presidente prepara el terreno para unas elecciones anticipadas.

El giro llega en el peor momento judicial para el Ejecutivo: la sentencia al hermano de Sánchez, el aval al juicio oral para Begoña Gómez y la condena a José Luis Ábalos se suman a otros procesos como la investigación a Leire Díez, la causa sobre la financiación del PSOE y el caso Plus Ultra. El cerco judicial ha acelerado los planes de disolución de las Cortes, según admiten en Moncloa.

El bloqueo parlamentario es el otro detonante. Sin Presupuestos Generales para este año y con una mayoría cada vez más frágil, el presidente ha decidido pausar las negociaciones más delicadas con ERC, Junts y el resto de aliados. Fuentes gubernamentales confirman que las conversaciones sobre el referéndum pactado, la condonación de deuda autonómica o el traspaso de Rodalies quedan en suspenso y no se retomarán antes de las urnas.

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Qué ha paralizado Moncloa y por qué

La lista de asuntos congelados es larga y toca teclas sensibles. El referéndum acordado con ERC ya no está en la mesa, ni la reforma del Código Penal para los condenados del 'procés', ni los nuevos plazos para la mesa de diálogo. Todo se ha parado. La razón oficial: “prioridad nacional” — pero en realidad, con la legislatura en modo fin de ciclo, ceder ahora supondría un desgaste adicional y munición para la oposición.

El cálculo electoral es sencillo: adelantar las generales le permitiría capitalizar el descontento con la inestabilidad y presentarse como el único capaz de formar gobierno. Además, con las cesiones políticas aparcadas, se minimiza el riesgo de nuevas ‘líneas rojas’ con el electorado moderado. La decisión, aunque no es oficial, ya ha empezado a movilizar a los cuadros del PSOE.

El presidente ha congelado el referéndum pactado, la condonación de deuda y el traspaso de Rodalies, y no se retomarán hasta después de las urnas.

Pero el camino no está exento de peligros. Una campaña electoral con tantos frentes judiciales abiertos puede pasar factura. La sentencia a Ábalos y el inminente juicio a Begoña Gómez colocarán al partido en el punto de mira cada día. En Moncloa lo saben y por eso intentan acelerar el proceso y disolver las Cortes antes de que nuevos pronunciamientos judiciales añadan más presión.

Cómo afecta al ciudadano de a pie

Más allá de las siglas, el adelanto electoral tiene un impacto directo: las leyes y ayudas que estaban en tramitación quedan en el aire. Por ejemplo, el paquete de medidas de vivienda que incluía topes al alquiler en zonas tensionadas podría decaer con la disolución de las Cortes. Las ayudas a los jóvenes para el pago del alquiler también se estancan.

El bloqueo presupuestario ya está ralentizando la ejecución de inversiones públicas y la contratación de personal en administraciones. Si las elecciones se confirman, el Gobierno en funciones no podrá aprobar nuevas partidas, lo que retrasaría la llegada de fondos europeos de recuperación. Para el ciudadano, eso se traduce en menos obra pública, menos contratos y más incertidumbre económica.

Además, el freno a las cesiones territoriales puede calmar a quienes veían con recelo el traspaso de competencias a Cataluña, pero encrespa a los aliados independentistas, lo que podría provocar un nuevo periodo de polarización y movilización en las calles. Las próximas semanas serán de alta tensión política.

Un precedente que se repite: adelanto electoral como válvula de escape

No es la primera vez que Sánchez juega la carta del adelanto electoral para salir de un atolladero. En 2019, forzó elecciones tras el fracaso de los Presupuestos y el bloqueo de la investidura. Aquella decisión, aunque arriesgada, le permitió recomponer su alianza de izquierdas y gobernar en coalición. Ahora el contexto es similar, pero los frentes judiciales añaden una capa extra de incertidumbre.

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Los precedentes europeos también muestran que los líderes que convocan elecciones anticipadas en plena crisis judicial suelen sufrir un desgaste notable. Baste recordar el caso de Silvio Berlusconi en 2006 o, más reciente, el de Pedro Passos Coelho en Portugal, donde el descontento con la corrupción terminó pasando factura en las urnas. El factor diferencial en España es que los casos afectan directamente al entorno familiar del presidente, lo que puede erosionar la confianza de los votantes más personales.

Con todo, en el PSOE confían en que la polarización y el voto útil del electorado progresista neutralicen el impacto judicial. La estrategia es clara: movilizar a los suyos presentando a Feijóo como beneficiario del bloqueo y de la crispación. La batalla está servida.

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