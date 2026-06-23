Arranca las ruedas de su maleta para evitar pagar 70 euros a Ryanair: el truco viral que da la vuelta a las redes

Hay un vídeo que está dando la vuelta a las redes y que te hará replantearte las dimensiones exactas de tu equipaje de mano antes de pisar el aeropuerto. Un pasajero, justo en la puerta de embarque, decidió arrancar las ruedas de su maleta para no pagar 70 euros de recargo a Ryanair. El gesto, grabado y difundido por el influencer Ceciarmy, ha provocado aplausos y risas entre los testigos, pero también ha reabierto el debate sobre las estrictas políticas del low cost.

La escena es tan simple como efectiva: la maleta, de tamaño reducido, no entraba en el medidor oficial de Ryanair por culpa de las ruedas. El viajero, sin pensarlo dos veces, las arrancó allí mismo, metió la maleta en el compartimento, y pasó el control sin abonar el suplemento.

El gesto que ha revolucionado las redes (y lo que dice la aerolínea)

El truco de arrancar las ruedas de la maleta es una solución de emergencia que ha encendido las redes, pero no está exenta de riesgos. Ryanair especifica en su web oficial que cada pasajero puede llevar un solo bulto pequeño (como máximo 40x20x25 cm) y que debe caber bajo el asiento de delante. Si el equipaje no entra en el medidor, la aerolínea cobra un recargo —que puede rondar los 70 euros— o te obliga a facturar la maleta.

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El problema en este caso era que las ruedas sobresalían ligeramente, haciendo que la maleta no entrara en el arco metálico. La astucia del viajero fue darse cuenta de que, sin ruedas, las dimensiones entraban justas. ¿Funciona siempre? No exactamente: si el cuerpo de la maleta en sí ya supera los 40x20x25 cm, ni quitando las ruedas salvarás el recargo.

Además, en algunos aeropuertos el personal de Ryanair podría considerar que manipular el equipaje en el control es irregular. La propia aerolínea no se ha pronunciado aún sobre este vídeo, pero su política es clara: el medidor es la última palabra.

El verdadero coste del equipaje de mano: ¿merece la pena el riesgo?

El ahorro potencial del truco es evidente: 70 euros menos en el bolsillo. Pero a largo plazo, forzar el equipaje hasta arrancar las ruedas puede dejarte con una maleta inservible para futuros viajes. Además, en un vuelo lleno, la tripulación podría pedirte que metas el bulto bajo el asiento, y una maleta sin ruedas no rueda, pero sí ocupa lo mismo.

La opción segura sigue siendo comprar una tarifa que incluya maleta de mano adicional o viajar con equipaje ultracompacto. Muchos viajeros frecuentes de Ryanair ya usan mochilas blandas o bolsas que se adaptan a las medidas exactas. Y si te decides por un trolley minúsculo, mide bien las ruedas: un modelo con ruedas empotradas y medidas totales de 40x20x25 cm puede ser la diferencia entre pagar o no.

Revisa las medidas de tu maleta con un metro antes de salir de casa; la diferencia entre pagar 70 euros y volar gratis puede estar en un par de centímetros.

En España, este tipo de anécdotas son frecuentes en las terminales de low cost como las de Barcelona-El Prat o Madrid-Barajas, donde los medidores de Ryanair están siempre vigilados. Conocer la letra pequeña te ahorra sustos.

Contexto: la guerra de las medidas y el equipaje en el low cost

Ryanair ha sido pionera en cobrar por los extras, y su política de equipaje es una de las más restrictivas del mercado. Otras aerolíneas como Vueling o easyJet también han endurecido las medidas en los últimos años. Pero el caso viral deja una lección: las dimensiones máximas no son orientativas. Muchos viajeros descubren en el aeropuerto que su maleta favorita, con ruedas externas, no pasa el filtro.

El vídeo del pasajero ha generado más de un millón de reproducciones y ha provocado que decenas de personas compartan sus propios trucos: desde llevar una bolsa plegable para meter la maleta y facturarla como bulto pequeño, hasta directamente volar solo con una mochila que cumpla a rajatabla las medidas. La moraleja: antes de arrancar ruedas, mejor revisar la maleta que compras o llevas a casa.

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Si estás pensando en volar con Ryanair este verano, apunta este consejo: cualquier saliente, incluido el asa o las ruedas, cuenta. Y recuerda que la aerolínea puede pedirte que metas el equipaje en el medidor justo antes de embarcar. Llevar un bulto que cumpla de sobra las medidas es la mejor defensa contra los recargos.

✈️ La hoja de ruta