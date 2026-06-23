Olivia Rodrigo lanza Daisy Chain Fields, un festival 100% femenino con Stevie Nicks y Chappell Roan

Olivia Rodrigo ha cumplido un sueño de años: lanzar Daisy Chain Fields, un festival de un día con un cartel 100% femenino y fines solidarios. La cita será el 29 de agosto en el Great Park de Irvine, California, y los beneficios íntegros irán a organizaciones que apoyan a mujeres y niñas. La preventa de entradas arranca el miércoles 24 de junio a las 10:00 (hora del Pacífico) con un código especial para fans registrados.

Un cartel de ensueño y una causa solidaria

El line-up de Daisy Chain Fields es de los que hacen historia: la propia Olivia Rodrigo encabeza un festival que reúne a Chappell Roan, Stevie Nicks, Bikini Kill, Doechii, Mitski, The Breeders, KATSEYE, Santigold y muchas más, todas artistas y bandas lideradas por mujeres. Un despliegue que la cantante californiana llevaba años imaginando y que, según ha confesado, es “la noticia más emocionante” que ha compartido con sus seguidores.

A golpe de guitarra y reivindicación, el evento no solo suma nombres de leyenda como Stevie Nicks o las pioneras del riot grrrl Bikini Kill, sino que también destina el 100% de los beneficios a entidades como Planned Parenthood, Baby2Baby o el Center For Reproductive Rights, entre otras. Habrá recursos educativos, instalaciones artísticas comunitarias y espacios dedicados a la salud materna, la prevención de la violencia doméstica y la igualdad de género.

Publicidad

El momento dulce de Olivia: récords y colaboraciones de alto voltaje

El anuncio llega apenas unas semanas después de que Rodrigo publicara su tercer disco, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, que ya es el mejor estreno de su carrera y el debut en solitario más grande de 2026 en Estados Unidos. Un trabajo en el que la artista ha reconocido influencias como Alanis Morissette o las propias Bikini Kill, y que NME calificó con cuatro estrellas y media, destacando su valentía para mostrarse “más rara y maravillosa”.

No es casualidad que muchas de esas referencias estén ahora sobre el escenario de Daisy Chain Fields. La cantante, que hace unos días ironizaba sobre el aguante extremo de sus fans en primera fila, quiere convertir el festival en una experiencia de comunidad, alegría y cambio real. “La música puede ser el motor de un cambio significativo”, ha asegurado.

Un festival 100% femenino con semejante alineación y todo el dinero para causas sociales es algo que no se ve todos los veranos en California.

Por qué este festival puede marcar un antes y un después

Daisy Chain Fields no es solo un concierto: es una declaración de principios en un momento en que la industria mira cada vez más hacia la equidad de género. Arranca en plena ola de festivales con cabeza de cartel femenina, pero aquí la apuesta es radical: dos escenarios, cero hombres en el cartel y una red de organizaciones sin ánimo de lucro trabajando sobre el terreno. Un precedente sólido para que otras estrellas del pop que ya han llenado estadios den el paso hacia eventos con propósito.

Además, la fecha —finales de agosto— sitúa el festival en un punto estratégico del calendario estadounidense, lo que garantiza atención mediática y viajes de fans desde todo el país. Si las entradas vuelan en la preventa, podría convertirse en una cita fija del circuito alternativo californiano, con un enfoque que pocos se atreven a abrazar de forma tan explícita.

A falta de confirmación sobre posibles retransmisiones en streaming o ampliación a más días, la expectación es máxima. La artista ya ha dejado claro, en su página oficial, que cada detalle estará pensado para que el público sienta que forma parte de algo más grande que un simple festival: una comunidad que celebra el talento femenino y lucha por causas reales.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. Un festival soñado por Olivia Rodrigo, con leyendas como Stevie Nicks, las chicas de Bikini Kill y la imparable Chappell Roan, y todo el dinero para caridad. Huele a sold out en horas.

🎧 El backstage de la noticia