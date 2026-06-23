Instagram va a por Netflix: llegan los vídeos horizontales para TV y las series en la app

Netflix tiene un nuevo competidor y no es otra plataforma de streaming: es Instagram. Meta acaba de confirmar que va a por todas con una versión de la app para televisores que convierte los vídeos horizontales y las series en el nuevo caballo de batalla. Lo que empezó como un refugio de fotos con filtros quiere ahora tu mando a distancia y tus maratones de fin de semana.

Qué está tramando Instagram exactamente

La vicepresidenta de producto, Tesa Lyons, ha soltado la bomba en una entrevista con The Hollywood Reporter: la versión para TV de Instagram se va a convertir en un servicio de streaming de contenido largo. Las pruebas arrancan ya con vídeos horizontales en Instagram for TV —adiós al formato vertical eterno— y se amplía el alcance a los televisores de Samsung, sumándose a los Fire TV de Amazon y a Google TV que ya la tenían.

Pero lo más gordo no es el giro de pantalla. Instagram va a empezar a alojar series de varios episodios creadas por los propios usuarios y a experimentar con emisiones de televisión en directo. La red de los Reels de 15 segundos se pasa al contenido episódico de larga duración. El mensaje es clarísimo: que no necesites salir de la app ni para ver el último capítulo de tu creador favorito.

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De los micro-dramas a las series al estilo Netflix

Puede sonar a volantazo sin sentido, pero tiene toda la lógica del mundo. Instagram ya estaba llena de micro-dramas en formato Reels, capítulos de uno a tres minutos que la gente consumía sin pestañear. Lo que ha hecho la compañía es observar que muchos creadores usaban Instagram solo como escaparate para redirigir a YouTube o Twitch donde colgaban el contenido largo. Con este movimiento matan dos pájaros de un tiro: los creadores producen para la propia app y la audiencia se queda más tiempo dentro del ecosistema de Meta.

Lyons lo resume con una frase de manual: 'La televisión es, en muchos sentidos, la próxima frontera para nosotros'. Y no le falta razón. Mientras Netflix y compañía llevan años intentando colarse en el móvil con juegos y clips, Instagram hace el camino inverso y aterriza en el salón con una propuesta que ya tiene la base de millones de usuarios dispuestos a darle al play.

La jugada es tan evidente que cuesta creer que no lo hubieran hecho antes: transformar la comunidad de scroll infinito en la audiencia de una tele que ya está encendida.

Por qué este anuncio parte la baraja del streaming

El precedente más cercano es el fracaso de Quibi, que intentó vender series en capítulos de 10 minutos con el móvil como único aliado y se estampó. Instagram, en cambio, parte con ventaja: no tiene que convencer a nadie para que se instale la app. Ya está ahí. El salto a los televisores con Samsung convierte la app en un canal más del centro de entretenimiento familiar, con la diferencia de que el contenido lo eligen los creadores que ya sigues, no un algoritmo de catálogo.

Además, el anuncio incluye dos detalles deliciosos para los que ya usan la app a diario: se podrán ver las Historias en la tele y enviar los Reels directamente del smartphone al televisor. La experiencia de salón se vuelve interactiva y social. Algo que Netflix, con toda su potencia, no puede ofrecer.

La pregunta que queda en el aire es si los creadores españoles van a lanzarse a producir series con la misma ambición que en otras plataformas o si esto se quedará en una burbuja de contenido muy segmentado. Lo sabremos en cuanto empiecen las pruebas en los próximos meses, pero de momento la amenaza a Netflix está servida.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 8/10. Instagram planta cara a Netflix con vídeos horizontales y series nativas. La industria se parte en dos mientras los creadores se frotan las manos. Si las pruebas salen bien, el sofá de tu abuela podría ser el próximo campo de batalla del streaming (y Meta, el nuevo sheriff).

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📱 El TL;DR (Too Long; Didn’t Read)