Julián Álvarez destapa su salida del Atlético: "Lo mejor para todos es un traspaso"

Julián Álvarez ha hablado. Y no, no es un rumor más de mercado. Tras el pitido final del Argentina-Austria en el Mundial, el delantero argentino soltó la bomba que todo el madridismo temía: 'Creo que lo mejor para todos es un traspaso, y quiero cumplir mi sueño'. La Araña quiere volar y el nido está en Barcelona.

Qué ha dicho exactamente Julián Álvarez

Tras la victoria albiceleste, el micrófono de ESPN le pilló a pie de césped y el '19' no se escondió. 'La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, ni hacerme el otro. Yo trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y... Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño'. No fue una confidencia de vestuario: fue un mensaje directo al Atlético de Madrid.

El contrato de la Araña con los rojiblancos se extiende hasta 2030, con una cláusula de 500 millones. Pero según medios cercanos a la operación, como 'Sport', existe una cifra de salida negociable que ronda los 120 millones, cantidad que el FC Barcelona está dispuesto a poner sobre la mesa si el culebrón se acelera.

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Esto no es un 'quizás me voy'. Es un 'traspásame ya'. La sinceridad del argentino ha pillado al Atlético con el el pie cambiado, justo cuando Simeone soñaba con una dupla de ensueño con Griezmann. La declaración ha pillado a todos por sorpresa, justo en pleno Mundial.

En redes, el hashtag #JuliánSaleYA acumulaba más de 50.000 menciones en menos de una hora. Los aficionados culés ya fantasean con verle de azulgrana, mientras los colchoneros se debaten entre la decepción y el pragmatismo de un traspaso que, bien gestionado, dejaría una caja impresionante para reconstruir.

El Atlético tiene un contrato blindado hasta 2030, pero el 'sueño' del que habla la Araña pasa por el Camp Nou.

Por qué el Barça ya está más que atento

El interés azulgrana no es nuevo, pero las palabras de Julián son la gasolina que faltaba. Joan Laporta, implicado de forma directa, mantiene contacto prácticamente diario con el entorno del jugador. El club catalán, además, ve en la Araña al sucesor ideal de Lewandowski y la pieza que devuelva el mordiente al ataque tras un año irregular.

La cifra de 120 millones de euros es elevada, pero para un delantero de 26 años con dos Champions y un Mundial en el bolsillo, empieza a no parecer una locura. El mercado veraniego de 2026 se calienta y este movimiento podría desencadenar otros, como la salida de algún peso pesado del propio Barça para hacer caja.

El precedente de Griezmann y por qué la 'Araña' se mueve ahora

Ya vivimos algo parecido en 2019, cuando Antoine Griezmann forzó su salida del Atlético rumbo al Barça. Aquello fue un drama extendido. Julián Álvarez tiene la ventaja de ser más joven y no venir de un 'The Decision' televisado: su sinceridad directa puede acelerar las negociaciones sin el desgaste mediático de aquel verano. Eso sí, el factor Mundial lo amplifica todo.

Aterrizó en Madrid hace dos veranos para ser el relevo de Suárez y ha cumplido con 24 goles en 68 partidos, números más que notables que, sin embargo, no le han dado el protagonismo que sí tendría como referente absoluto en el proyecto de Flick. El propio jugador sabe que este es su momento para dar el salto definitivo.

Culebrón-O-Meter: 9/10

Tiene todos los ingredientes para ser el fichaje estrella del verano: declaración bomba, Mundial, clubes enfrentados y un sueño por cumplir. Solo le falta el 'ya está cerrado' para llegar al diez.

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