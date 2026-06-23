Vive Latino 2026 Zaragoza: cartelazo completo con Rigoberta Bandini, Loquillo y más. Fechas y entradas

Si ya sueñas con los festivales de septiembre, apunta: el Vive Latino 2026 Zaragoza regresa con un cartelazo para el recuerdo.

El festival iberoamericano por excelencia vuelve a la capital aragonesa los días viernes 4 y sábado 5 de septiembre de 2026 al Espacio Expo. Una cita que en su quinta edición promete ser más grande que nunca, con una selección de artistas que hará las delicias de cualquier melómano.

Un cartel de dos días con lo mejor de la escena iberoamericana

La organización ya ha desvelado el reparto por días. El viernes 4 de septiembre el plato fuerte lo ponen nombres como Rigoberta Bandini y Loquillo, dos artistas que llenan escenarios por sí solos. Junto a ellos, la mexicana Julieta Venegas, los venezolanos Rawayana, los madrileños Pignoise y la siempre sorprendente Amaia completan una jornada en la que también brillarán M-Clan, Niña Polaca, El Kuelgue o los mejicanos Plastilina Mosh.

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El sábado 5 de septiembre la cosa no baja. La M.O.D.A., Guitarricadelafuente y La Plazuela encabezan un día lleno de propuestas frescas. Además, la legendaria Buena Vista All Stars traerá el sabor cubano, mientras que los mexicanos División Minúscula y los colombianos Esteman y Daniela Spalla pondrán el toque internacional. Ojete Calor, Siloé, Biznaga, Veintiuno y muchos más completan un cartel que no da respiro.

La mezcla de generaciones y sonidos convierte al Vive Latino en una experiencia única: el mejor plan para despedir el verano en Zaragoza.

El cartel de este año vuelve a demostrar la apuesta del festival por la diversidad musical, con géneros que van del rock al indie, pasando por el pop, el ska o los ritmos latinos. No es de extrañar que cada edición congregue a alrededor de 40.000 asistentes en el recinto.

Mucho más que música: gastronomía y ambiente de festival

Pero el Vive Latino no es solo música. La organización ha preparado una zona gastronómica que es un auténtico viaje por los sabores de Iberoamérica: desde los auténticos tacos mexicanos hasta las mejores pizzas napolitanas o el más sabroso ceviche peruano, hay propuestas para todos los gustos. El ambiente se completa con photocalls, zonas de descanso y la energía imparable de un público que sabe disfrutar. Fiel al espíritu con el que nació el Festival en Ciudad de México en 1998 —y que este año celebra su 25 aniversario—, la edición zaragozana se ha consolidado como un referente.

Desde que desembarcó en la capital aragonesa en 2022, el Vive Latino España ha reunido a más de 140 artistas y a más de 145.000 asistentes de 42 países diferentes. Todo ello en un recinto, el Espacio Expo, que se transforma en una pequeña ciudad de la música durante dos días.

Entradas, precios y cómo no perderse el planazo

Si quieres vivir la experiencia, todavía estás a tiempo de conseguir las entradas al mejor precio. Los abonos para los dos días, válidos tanto para el viernes como para el sábado, están disponibles en la web oficial de venta (Ticketmaster) por 125 euros más gastos de gestión. Si solo puedes acudir un día, las entradas de día cuestan 75 euros más gastos. Eso sí, estos precios se mantendrán únicamente hasta el próximo miércoles 24 de junio a las 12:00 horas, según confirma la organización. Pasada esa fecha, el precio subirá. Por eso, si quieres disfrutar del planazo sin que se dispare el presupuesto, no lo dejes para el último momento.

El Vive Latino 2026 Zaragoza es, sin duda, uno de los grandes festivales de septiembre en Aragón y una cita que mezcla música, gastronomía y la mejor compañía. Así que ya sabes: el Espacio Expo te espera con los brazos abiertos.

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