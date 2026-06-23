La receta de arroz a la cubana con plátano verde y queso de José Andrés que no te puedes perder

¿Recuerdas el arroz a la cubana del comedor del colegio? Aquel plato de arroz blanco nadando en tomate de bote que de niño era una fiesta y de adulto nos da escalofríos. Pero no te equivoques, porque el arroz a la cubana bien hecho es una joya de la cocina casera. Y si alguien sabe sacarle todo el partido, es José Andrés.
Un plato humilde que, con un poco de mimo y los ingredientes correctos, se convierte en un festín para chuparse los dedos.
El chef asturiano, en su programa Vamos a cocinar, nos enseña la versión más auténtica de este clásico cubano. Nada de plátano dulce de Canarias: aquí mandan los plátanos machos, esos verdes y duros que se fríen como patatas. José Andrés los mezcla con queso cremoso y forma unas tortitas doradas que son pura magia. Te cuento cómo prepararlas en casa, paso a paso, para que te salgan redondas.
Además de estar delicioso, este arroz a la cubana es un planazo de esos que no te arruinan. Ingredientes que encuentras en cualquier súper, 45 minutos de faena y un resultado que hace feliz a toda la mesa. Ideal para una cena entre semana sin complicaciones o para reconciliar a los peques con las verduras (el tomate casero es un caramelo). Apunta, que empezamos.
Ingredientes
- 320 g de arroz blanco
- 640 ml de agua
- 50 g de cebolla
- 60 ml de aceite de oliva virgen extra
- 600 g de tomates maduros
- 2 dientes de ajo
- 1 guindilla o habanero entero (opcional, para los valientes)
- 1 hoja de laurel
- 2 plátanos machos (verdes, de freír)
- 80 g de queso cremoso de leche de vaca (tipo Oaxaca o mozzarella)
- 4 huevos
- Sal al gusto
Cómo preparar el arroz a la cubana, paso a paso
- Lava los tomates y asálos en una sartén bien caliente, girándolos hasta que la piel se tueste por todos lados. Retira y deja que se templen. Luego pélalos y tritúralos.
- En otra sartén, calienta dos cucharadas de aceite de oliva con los ajos picados. Antes de que cojan color, añade la guindilla (si la usas) y la hoja de laurel.
- Incorpora el tomate triturado, sazona con sal y cocina a fuego medio unos 10-12 minutos, removiendo de vez en cuando.
- Pela y pica finamente la cebolla. En una cazuela, pocha con un chorrito de aceite a fuego suave, sin que llegue a dorarse.
- Añade el arroz, rehógalo un minuto para sellar el grano y vierte el agua. Sal al gusto, tapa y cuece a fuego mínimo durante 10 minutos —sin remover—, hasta que el arroz absorba el líquido.
- Pela los plátanos verdes y córtalos en trozos grandes. Fríelos a fuego medio-bajo en una sartén con aceite de oliva hasta que estén tiernos (unos 8-10 minutos).
- Pica finamente los plátanos fritos y mézclalos en un bol con el queso rallado. Amasa con las manos hasta obtener una pasta ligeramente pegajosa y forma pequeñas tortitas.
- Dora las tortitas en una sartén con unas gotas de aceite, vuelta y vuelta, hasta que el queso empiece a fundirse y queden crujientes por fuera. Reserva.
- En una sartén pequeña, calienta abundantemente aceite de oliva. Si te gusta el toque picante, añade una guindilla para aromatizarlo.
- Cuando el aceite esté bien caliente, casca el huevo separando clara y yema. Fríe primero la clara hasta que quede crujiente y luego coloca la yema encima, cocinándola solo un instante para que se mantenga líquida y brillante.
- Sobre una base de arroz blanco, coloca el huevo frito y una o dos tortitas de plátano y queso. Baña el arroz con un par de cucharadas de la salsa de tomate casera y ¡a disfrutar!
Trucos para que salga perfecta
El plátano macho es clave: busca el que tiene la piel verde y dura, no el amarillo de postre. Si no encuentras queso Oaxaca —ese queso mexicano de hebra—, cualquier mozzarella rallada te saca del apuro.
Y si quieres probar el plátano frito cubano sin queso, hazte unos tostones: fríe rodajas de plátano, aplástalas con un puñetazo (sí, literal) y vuélvelas a freír hasta que estén bien crujientes. Quedan de vicio.
Este arroz a la cubana se come con hambre, en familia y sin prisa. Un plato barato, sencillo y con una vuelta de tuerca que lo convierte en algo especial. Date el capricho.
🍽️ La ficha de la receta
- 🍴 Plato: Arroz a la cubana con tortitas de plátano verde y queso
- 👥 Raciones: 4 personas
- ⏱️ Tiempo: 45 minutos
- 📊 Dificultad: Fácil