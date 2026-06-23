Calor nocturno y estrés térmico: las noches se calientan más que los días y el 70% de la población lo sufre

Si este verano vuelves a dar vueltas en la cama porque el calor no te deja dormir, que sepas que no es solo una mala racha. Las noches tropicales son cada vez más frecuentes e intensas, y un nuevo estudio de Nature Climate Change confirma que se calientan más rápido que los días. En concreto, las diez noches más cálidas del año suben 0,32 °C por década, frente a los 0,27 °C que aumentan los días más calurosos. Y el dato más preocupante: el 70 % de la población mundial ya está expuesta al menos tres meses al año a estrés térmico fuerte (la combinación de temperatura, humedad y viento que sobrecarga el cuerpo).

La investigación, liderada por Rebecca Emerton, analiza el estrés térmico desde 1970 y revela que mil millones de personas más sufren calor extremo en comparación con esa época. Es decir, el calor no solo aprieta más durante el día; las noches, que deberían ser un respiro, se han convertido en una trampa para la salud. Y España está en el punto de mira: el sur de Europa es una de las regiones donde los “eventos compuestos” —cuando a un día de calor extremo le sigue una noche sin alivio— son ahora 3,4 veces más frecuentes que en los años 70.

Por qué las noches son el verdadero problema

El cuerpo humano necesita refrescarse de noche. Si la temperatura no baja lo suficiente —y cuando hablamos de estrés térmico, la sensación real depende de la humedad y el viento, no solo del termómetro— el descanso se interrumpe. Y encadenar varias noches así no es solo una cuestión de cansancio: impide la recuperación del sistema cardiovascular y respiratorio, y multiplica el riesgo de sufrir golpes de calor, agravar enfermedades crónicas o descompensar a personas mayores y con patologías previas. Según el estudio, en algunas regiones de África las secuencias de calor extremo sin pausa pueden durar casi todo el año, mientras que en el hemisferio norte la “temporada de estrés térmico” se ha alargado 15 días de media, empezando antes en primavera y acabando más tarde en otoño.

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El concepto clave aquí es el estrés térmico, un indicador que mide el impacto neto del clima sobre nuestro organismo, no solo la temperatura del aire. Puedes profundizar en cómo funciona en la entrada de Wikipedia sobre estrés térmico. Lo que importa: las noches tropicales —las que no bajan de 20 °C— solían ser rarezas y ahora son la norma en muchas ciudades españolas durante los meses de verano.

Una noche sin tregua no es solo cansancio: es una noche en la que el cuerpo no repara y acumula estrés para el día siguiente.

Cómo el calor nocturno castiga tu salud (y no es solo cansancio)

Dormir mal de forma puntual es molesto. Pero cuando el calor nocturno se repite una y otra vez, la falta de descanso se vuelve crónica y arrastra problemas más graves. Los datos del estudio muestran que el 70 % de la población mundial vive bajo al menos 90 días al año de estrés térmico fuerte, frente al 55 % de 1970. Y los episodios extremos, esos en los que el calor puede provocar daños severos, han sumado mil millones de afectados más. Francisco J. Tapiador, catedrático de Física de la Tierra en la UCLM, lo resume: “Si durante la noche la temperatura sensible es muy alta, no descansamos bien. Eso es muy malo para la salud, especialmente la de las personas con algún problema o los ancianos”.

En España, las olas de calor ya se llevan más vidas que cualquier otro fenómeno meteorológico. El estudio revela que los eventos compuestos de 15‑30 días (jornadas tórridas seguidas de noches sin refrescarse) son 3,4 veces más habituales en Europa. Las ciudades mediterráneas están especialmente mal preparadas: asfalto que absorbe calor durante el día y lo suelta de noche, edificios sin aislamiento térmico y falta de zonas verdes que refresquen el aire.

María José Sanz, directora científica del Basque Centre for Climate Change (BC3), insiste en que este análisis global no se había hecho antes: “Adopta el Índice Climático Térmico Universal, que refleja la verdadera sensación en el organismo humano y no solo la temperatura, además de variables como la humedad y la radiación”. Cuanto más sepamos sobre cómo nos afecta exactamente el calor, mejor podremos diseñar ciudades y sistemas de alerta.

Lo que la ciencia pide (y por qué España tiene que escuchar)

No es la primera vez que los datos gritan y la respuesta se queda en un murmullo. En 2022, España vivió la segunda ola de calor más larga desde que hay registros, con más de 4.600 muertes atribuibles al calor, según el Instituto de Salud Carlos III. Dos años después, la tendencia se acelera. El nuevo estudio de Nature es contundente: las estrategias de adaptación tradicionales se quedan cortas. Necesitamos refugios climáticos, sistemas de alerta temprana inteligentes y un rediseño urgente de las ciudades para evitar que el asfalto se convierta en una placa de cocina por la noche.

La buena noticia es que hay margen de acción. Algunas ciudades como Barcelona o Sevilla ya experimentan con corredores verdes y planes de sombra. Pero el ritmo es lento y la urgencia crece. Tapiador advierte sin rodeos: “Vamos a seguir teniendo temperaturas anormalmente altas en los próximos años, sin un tope claro”. Lo que significa que adaptarse ya no es una opción, es una obligación para proteger la salud pública.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)