El biopic de Michael Jackson arrasa y ya preparan secuela

El biopic de Michael Jackson ha reventado la taquilla mundial y la productora ya ha confirmado que esto era solo el calentamiento. Habrá secuela, sí, y quizá franquicia entera.

Michael bate récords y la productora ve oro

La cinta dirigida por Antoine Fuqua se ha convertido oficialmente en el estreno mundial más taquillero de la historia para una película biográfica musical, según confirmó Lionsgate en su comunicado posterior al fin de semana de apertura. Ha tumbado a Bohemian Rhapsody, ha tumbado a Elvis y ha dejado claro que la maquinaria del Rey del Pop sigue moviendo dinero como en los noventa, treinta años después de Bad.

El productor Graham King, que viene de pegar el pelotazo con la película de Freddie Mercury, lo dijo claro en una entrevista reciente: la historia de Michael Jackson no cabe en una sola película. La idea es trocearla. Una primera entrega centrada en la juventud y la explosión de Thriller, ya en cines, y al menos una segunda parte que cubriría los años más turbulentos. Y según la propia productora, la cosa no acaba ahí.

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El plan: convertir al Rey del Pop en saga cinematográfica

Aquí es donde la cosa se pone interesante. La estrategia recuerda más a Marvel que a un biopic clásico: en lugar de una película que lo cuente todo en 150 minutos, varias entregas que permitan rascar más taquilla y, de paso, esquivar los capítulos más espinosos del personaje repartiéndolos en dosis. Algo astuto. Algo también un poco incómodo.

El sobrino de Michael, Jaafar Jackson, interpreta al protagonista y el parecido físico es de los que dan escalofríos. La crítica especializada le ha dado el visto bueno al casting, aunque no tanto al guion: varios análisis apuntan a que la cinta evita los temas turbios con elegancia coreográfica, lo cual no sorprende cuando el estate de Jackson es coproductor. Spoiler: nadie va a tirar piedras contra su propio tejado.

La segunda película, según fuentes citadas por Variety, ya estaría en fase de preproducción. Fecha tentativa: finales de 2027. La tercera, si se confirma, llegaría en 2029. Una saga del Rey del Pop como quien estira una trilogía de superhéroes.

Por qué este pelotazo no es casualidad

Lo que estamos viendo con Michael es la consolidación de un género que lleva diez años en racha. Bohemian Rhapsody recaudó más de 900 millones en 2018 y abrió la veda. Luego vinieron Rocketman, Elvis, la de Whitney Houston, la de Bob Marley y ahora esta. La fórmula está pulida hasta el último playback: artista icónico, casting con parecido razonable, banda sonora ya facturada de fábrica, números musicales bien rodados y un arco de redención emocional que cierra con créditos finales en pantalla negra.

Michael lo lleva al extremo porque tiene la mejor música pop del siglo XX como banda sonora, un protagonista físicamente clavado y un mito cultural que sigue generando consenso intergeneracional. Tu abuela conoce Billie Jean. Tu sobrino de 12 años, también, gracias a TikTok. Pocas franquicias musicales pueden decir lo mismo.

La pregunta de fondo, que nadie en la productora va a contestar, es si una saga puede contar honestamente la historia de un artista cuya biografía incluye demandas, juicios y un documental llamado Leaving Neverland que desarmó a media internet en 2019. La respuesta corta es que no. La respuesta larga implica abogados. Y aquí, ya se sabe, manda el estate.

Veremos si el público sigue respondiendo cuando el material rosa se acabe y toque entrar en la zona oscura. O si para entonces la franquicia decide, sencillamente, no entrar.

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El resumen para vagos (TL;DR)