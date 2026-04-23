HubSpot impulsa el crecimiento empresarial con más de 100 innovaciones en IA

Como parte de su iniciativa, Spring Spotlight 2026, HubSpot presentó nuevas soluciones como AEO, agentes de IA avanzados y herramientas de progresión inteligente de negocios para ayudar a los equipos go-to-market a aumentar notoriedad, ingresos y eficiencia operativa

Todas las nuevas soluciones se apoyan en una idea clave: la IA alcanza su máximo potencial cuando comprende el contexto empresarial

La evolución de la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en la que las empresas crecen, pero no todas las soluciones ofrecen resultados reales, lo que genera retos en los equipos de marketing, ventas y atención al cliente. La dificultad para crear reconocimiento de marca en canales saturados, la carga operativa de los equipos comerciales o el aumento del volumen de solicitudes de soporte son algunos de los principales desafíos actuales.

De acuerdo al último informe realizado por HubSpot, ¿Tú IA produce más pero no produce mejor? basado en una encuesta a 210 empresas españolas, el 92% ya utiliza IA de alguna forma, y sin embargo el 17 % aún no ha logrado demostrar el retorno de inversión de esta tecnología. Es decir, el mercado hoy demanda soluciones de IA que realmente transformen la adopción en resultados tangibles.

La evolución de la Inteligencia Artificial Fuente: Spotlight

En un contexto donde la diferencia clave reside en el contexto de crecimiento,HubSpot ha anunciado más de 100 nuevas funcionalidades impulsadas por IA, diseñadas para ayudar a los equipos a generar notoriedad, incrementar ingresos y escalar la asistencia de forma eficiente.

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Estas innovaciones responden a un cambio profundo en el mercado, ahora las herramientas de IA ya no solo necesitan datos, sino comprender el contexto completo del negocio para ofrecer resultados relevantes y accionables.

"La mayoría de las herramientas de IA tienen acceso a los datos. Lo que no tienen es contexto", afirma Duncan Lennox, director de producto y tecnología de HubSpot. "El contexto es mucho más complejo. Los datos hacen referencia a qué ha sucedido, mientras que el contexto explica el por qué. Es el conocimiento dinámico y específico de tus clientes, de tu mercado y de cómo trabaja realmente tu equipo. Ese conocimiento aumenta con cada interacción, y puedes consultarlo siempre que lo necesitas. Sin el contexto, la IA solo te da resultados genéricos, pero con él, obtienes resultados reales. Justo esto es lo que estamos desarrollando en HubSpot".

Impulsar la notoriedad de marca en la era de la IA

Entre las principales novedades destaca el lanzamiento de la solución de Answer Engine Optimization (AEO), que permite a las empresas optimizar su presencia en motores de respuesta basados en IA como ChatGPT, Gemini o Perplexity. Este avance responde a un cambio en el comportamiento digital, donde el tráfico orgánico ha descendido un 27% interanual frente al tráfico procedente de inteligencia artificial el cuál está creciendo, generando nuevas oportunidades de conversión para las marcas y el reto de destacar en un entorno dominado por motores de IA.

La herramienta de AEO permite a las empresas a identificar cómo aparecen en estos entornos, monitorizar su posicionamiento frente a la competencia y optimizar la visibilidad de sus contenidos mediante recomendaciones basadas en datos propios. Además, integrada en Marketing Hub, es la única solución que utiliza datos para sugerir prompts relevantes, eliminando la incertidumbre en la optimización.

En el ámbito del marketing, el asistente Breeze, lanzado con la guía de Loop Marketing de HubSpot, también evoluciona para facilitar la creación de campañas más eficaces basadas en IA, adaptadas a la situación real de cada empresa. Gracias a sus funcionalidades es capaz de definir audiencias y mantener la coherencia de marca, lo que permite a los equipos reducir los tiempos de ejecución y mejorar el impacto de sus acciones.

Aumentar ingresos con automatización inteligente en ventas

Por otro lado, HubSpot ha introducido mejoras su agente de prospección, con el objetivo de reducir la carga administrativa y aumentar la eficiencia comercial. El agente de prospección permite identificar oportunidades de negocio a partir de señales de compra, detectar los contactos clave dentro de las cuentas y generar comunicaciones personalizadas a gran escala, llegando a duplicar las tasas de respuesta frente a la media del sector.

A estas capacidades se suma la nueva funcionalidad de progresión inteligente de negocios que actúa como un “sexto sentido”, que analiza las interacciones con clientes y el histórico del CRM para sugerir próximos pasos, actualizar oportunidades y automatizar el seguimiento comercial, facilitando una gestión más estratégica del pipeline.

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En el área de atención al cliente, HubSpot refuerza su apuesta por la automatización con el agente de clientes, capaz de gestionar consultas de forma continua y ahora también a través del correo electrónico. Esta solución permite resolver de media el 65% de las conversaciones —alcanzando hasta el 90% en los equipos más eficientes—, gestionar un 25% más de tickets y reducir los tiempos de resolución en un 15%, mejorando la eficiencia operativa sin necesidad de aumentar recursos.

Estas innovaciones consolidan la estrategia de HubSpot de integrar la inteligencia artificial en toda su plataforma para ofrecer resultados tangibles a las empresas, siguiendo la línea iniciada en anteriores ediciones del Spring Spotlight, donde ya se apostaba por acercar la IA a las organizaciones de forma práctica y accesible.

Para más información sobre las novedades de Spring Spotlight 2026, visita hubspot.es/spotlight