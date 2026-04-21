Karol G pone fecha a su regreso a España

Después de dos fines de semana históricos en Coachella, Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, con un espectáculo que trascendió el escenario y se convirtió en un momento cultural de impacto global. Aclamada como una poderosa celebración de la cultura y la identidad latina, su presentación marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino también en el alcance de la música latina a nivel mundial.

Hoy, KAROL G presenta su nueva gira “Viajando Por El Mundo Tropitour,” marcando un nuevo momento en su carrera y reafirmando su presencia a nivel global. Como parte de este recorrido, hará historia al convertirse en la primera artista latina en llevar una gira de estadios por Europa dentro de un tour de alcance mundial, con fechas confirmadas en España el 3 de junio de 2027 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, el 11 de junio de 2027 en La Cartuja de Sevilla y el 24 de junio de 2027 en el Riyadh Metropolitano de Madrid.

Su álbum de 2025, Tropicoqueta, debutó en el No. 1 del chart Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en su cuarto álbum consecutivo en alcanzar esa posición, y registró la mayor semana de reproducciones en Estados Unidos para un álbum latino de una artista femenina. El anuncio llega tras el éxito de su gira Mañana Será Bonito Tour, un tour internacional que superó los 2.3 millones de entradas vendidas en 62 fechas y generó más de 300 millones de dólares, cerrando con cuatro noches consecutivas con entradas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, uno de los cierres más memorables de los últimos años.

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Con más de 117 mil millones de reproducciones a lo largo de su carrera, más de 310 certificaciones Platino de la RIAA en Estados Unidos y un premio GRAMMY® al Mejor Álbum de Música Urbana, KAROL G se ha consolidado como una de las artistas femeninas más importantes y escuchadas del mundo. Su álbum Maña Será Bonito marcó un hito al convertirse en el primer álbum en español de una artista femenina en debutar en el No. 1 del Billboard 200, reforzando aún más su impacto a nivel global.

En vivo, KAROL G ha llevado los shows a otro nivel a escala global, con propuestas inmersivas y de gran impacto que conectan con audiencias en todo el mundo. Con “Viajando Por El Mundo Tropitour,” regresa con su gira más ambiciosa hasta la fecha, llevando su música y universo creativo a fans alrededor del mundo.