Arbeloa en el disparadero: el Real Madrid prepara una revolución tras el KO en Múnich

​El fútbol no espera a nadie y Arbeloa y Real Madrid lo saben. Aunque la caída ante el Bayern de Múnich no tuvo el tinte de humillación de otras veces, la realidad deportiva es tozuda: el equipo ha vuelto a quedarse un escalón por debajo de los grandes "cocos" europeos.

Este contexto obliga a tomar decisiones que no pueden ser conservadoras. No basta con los destellos de Arda Güler o la recuperación de Militao; el club necesita títulos de peso y eso pasa por una agitación sensible del vestuario este mismo verano.

​Uno de los grandes debates se centra en la planificación. Resulta difícil de explicar que en el partido más importante del año, ninguno de los tres fichajes estrella del pasado verano —Huijsen, Carreras y Mastantuono— fuera titular. Arbeloa prefirió apostar por la vieja guardia o por soluciones que no terminaron de cuajar, como un Camavinga que vuelve a estar en el centro de todas las miradas.

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​La rampa de salida: Camavinga y los contratos que expiran

​El mercado de fichajes del Madrid estará condicionado por las salidas. Eduardo Camavinga, tras un rendimiento errático y señalado por su papel en el Allianz, se ha convertido en un activo transferible. Con el PSG y varios clubes ingleses al acecho, el francés podría ser la llave para financiar las nuevas incorporaciones.

No es el único que tiene las maletas preparadas; Fran García mantiene un buen cartel en el mercado y Dani Ceballos, tras un año casi inédito, busca una salida que parece inevitable.

Adiós a Alaba y dudas con Carvajal: el Real Madrid activa la operación salida inmediata Fuente: RMCF

​En el capítulo de renovaciones, la situación es dispar. Mientras Dani Carvajal y Rüdiger apuntan a seguir siendo piezas clave por su fiabilidad y veteranía, David Alaba tiene pie y medio fuera de la entidad. El club necesita liberar masa salarial y rejuvenecer una zaga que ha sufrido demasiado en los momentos críticos de la temporada.

​El "casting" para los nuevos refuerzos del Real Madrid

​La hoja de ruta para los fichajes es clara: un central de garantías y un organizador para el centro del campo. El nombre de Nico Schlotterbeck suena con fuerza para apuntalar la defensa. El central alemán del Borussia Dortmund gusta por su contundencia y tiene una cláusula que facilitaría su llegada a Chamartín por una cifra cercana a los 60 millones de euros. Para la medular, el perfil buscado es el de Kees Smit, un jugador que encaja en la política de captar talento joven con proyección europea.

​Sin embargo, el Real Madrid también mira hacia dentro. La cantera y los jugadores cedidos son una fuente de recursos que pocos rivales pueden igualar.

Se da por hecho el regreso de Nico Paz y la llegada definitiva de Endrick, pero la gran noticia es Víctor Muñoz. El extremo, que está brillando en Osasuna y ya asoma por la Selección, es un activo que el Madrid no piensa dejar escapar, bloqueando cualquier interés de clubes rivales como el Barcelona.

​Reflexión profunda en los despachos por Arbeloa

​El crédito de Arbeloa no se ha agotado, pero la directiva evaluará con frialdad si es el líder adecuado para la 'revolución' que viene. El equipo necesita recuperar esa identidad competitiva que le permita pelear de tú a tú con el PSG o el propio Bayern.

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Ya no basta con apelar al escudo o a la épica de las remontadas; el club blanco demanda una estructura sólida y una planificación que dé resultados desde el primer día de la próxima pretemporada. Y esto con Álvaro Arbeloa no está garantizado.

​Los próximos meses serán de una actividad frenética en las oficinas de Valdebebas. Las decisiones que se tomen ahora marcarán el rumbo de un Real Madrid que no se permite otro año de transición. La reconstrucción ha comenzado y nadie tiene el puesto asegurado en un proyecto que solo entiende de victoria.