Cómo funciona Vinted

Hoy queremos explicarte el funcionamiento de Vinted, que es una de las alternativas que ofrece Wallapop al momento de querer vender artículos usados o de segunda mano. La diferencia es que Vinted se enfoca en la moda, de manera que los artículos que se pueden vender a través de ella son mayormente ropas, pero también podrás encontrar complementos.

¿Qué es Vinted?

Es una alternativa de Wallapop para brindar el servicio de ofrecer en venta productos usados o de segunda mano. Estas ventas se realizan de manera directa entre los usuarios, de manera que no estarás comprando ropa en una tienda, sino al propietario de la prenda que deseas directamente. La idea es la sostenibilidad, de modo que si un individuo tiene en su casa ropa y complementos en buen estado que ya no esté usando, podrá venderla, obteniendo algo de efectivo en el intercambio.

¿Cuál es la ventaja de usar Vinted?

La ventaja es que si tu presupuesto es ajustado y no te importa usar ropa de segunda mano, así como complementos u otros artículos de moda, podrás adquirir lo que estás buscando a precio de ganga. Por lo general se trata de artículos usados, pero es posible que algún usuario también esté vendiendo un artículo que está nuevo y que le regalaron pero que no le quedó o no le agrada tanto, de modo que no llegó a estrenarlo.

Otra ventaja de usar la plataforma de Vinted es que no le cobra a los vendedores ninguna tarifa ni comisiones de venta por mostrar sus artículos mediante los anuncios que tú mismo puedes subir a la plataforma.

¿De qué manera funciona Vinted?

Si quieres usar Vinted para vender tus artículos de segunda mano en buen estado, lo que debes hacer es crear una cuenta dentro de la plataforma, a través de su aplicación móvil, que se encuentra disponible para Android por medio de Google Play y en el caso de iOS las encontrarás en la App Store. Otra manera de hacerlo es crear la cuenta directamente en línea, utilizando la página oficial Vinted.es.

¿Qué hacer cuando la cuenta ya está creada?

Cuando hayas creado la cuenta, te van a pedir que competes una cantidad de información en tu perfil, suministrando los datos sobre ti además de una foto. Otro requisito es que vincules una tarjeta o medio de pago, bien sea de débito o de crédito, que será la misma que podrás utilizar en caso de que desees realizar alguna compra. Igualmente, la plataforma te va a pedir que vincules una cuenta bancaria a tu nombre para que puedas cobrar los pagos por los artículos de segunda mano vendidos.

Desde el momento en que la cuenta esté completamente creada, si quieres adquirir algo, sólo tendrás que utilizar el buscador de la propia página para conseguir la ropa, los complementos o los accesorios que puedas estar buscando. En tu búsqueda podrás observar las fotos que ha subido a la aplicación el dueño del artículo, y también veras una descripción de los mismos y el precio que le ha colocado el vendedor.

La App posee un sistema de “favoritos” en el que podrás almacenar aquellos artículos que te hayan interesado o gustado, para que puedas hacer después una revisión y decidir lo que realmente quieres comprar.

¿Qué es lo que se recomienda a los vendedores que muestran sus artículos en Vinted?

Si quieres participar en Vinted como vendedor, que es igual que vender en Wallapop, entre las recomendaciones que podemos darte se encuentra que realices una descripción detallada de las prendas que quieres vender, explicando muy bien el estado en que se encuentran, e incluyendo fotografías de las mismas, de hecho, mientras más puedas mejor.

La razón de esta recomendación es que esta clase de plataformas está basada en la confianza que un vendedor puede inspirar en los compradores, y eso se logra siendo sinceros y transparentes, por lo que la claridad debe ir por delante, y cuando le asignes un precio a la prenda o complemento que quieras vender, lo mejor es que seas realista.

¿Qué sucede normalmente cuando un vendedor es contactado?

Lo más probable es que la persona que esté interesada en tu artículo se ponga en contacto directamente contigo, y comience por hacerte preguntas con relación a los artículos que estás ofreciendo, para lo cual es muy importante que te tomes el tiempo en atenderla con educación, contestando a todas las interrogantes que te formulen, porque ello es de bastante importancia para el comprador.

Si llegan a un acuerdo con relación al precio, el comprados transferirá a tu cuenta afiliada en la página el monto acordado y cuando la página verifique el pago, el vendedor tiene que asumir el compromiso de enviar el artículo al comprador, a la dirección que sea suministrada por el mismo, a menos que se encuentren muy cerca o en la misma localidad y hayan acordado otro método de entrega.

¿Vintad ofrece otras ventajas?

En efecto, Vinted cuenta con un sistema de perfiles que permite hacer seguimiento. De este modo, si te gusta un determinado estilo o tipo de artículos que muestra un determinado vendedor, la plataforma te brindará una opción de seguimiento de su perfil, para que puedas tener acceso más veloz a aquellos anuncios que dicho vendedor vaya publicando.

¿Cómo hago para registrarme en Vinted?

Debes ingresar en la página web de Vinted.es, y allí debes pulsar sobre el botón que pone “Regístrate – Iniciar sesión”, este botón se utiliza no sólo para que crees tú cuenta, sino también para acceder a la misma posteriormente, iniciando nuevamente la sesión.

Al momento de registrarte se va a abrir una ventana que te mostrará varias opciones. Si eres nuevo, procederás a registrarte y a iniciar tu sesión vinculando tu cuenta Vinted a una cuenta de Apple, Google o Facebook. Claro que si lo que deseas es mantener tu privacidad lo máximo que se pueda, no te recomendamos que hagas esta vinculación, en cuyo caso lo que puedes hacer es pulsar sobre la opción que dice O, y registrarte con un e-mail, colocando un nombre único de usuario con una contraseña que sea segura.

Algo importante es que si no deseas recibir correos spam de Vinted, tienes que desactivar la opción de recibir newsletter. Luego la página te va a pedir que verifiques tu número telefónico, lo cual no tienes que hacer si no quieres, ya que el link de verificación te puede llegar al correo, y cuando lo pulses, tu cuenta quedará verificada y listo, ahora ingresa en tu perfil y sigue los pasos que te indiquen.