Experimenta Vietnam

Este país del Sudeste Asiático y decimosexto más poblado del mundo tiene frontera con China, Laos y Camboya, su capital es Hanoi y el territorio se reparte en dos. En la Conferencia de Ginebra de 1954 se dividió entre Vietnam Sur y Vietnam Norte, partes que posteriormente se reunieron en 1976, después de la famosa e histórica Guerra del Vietnam. El Norte comunista, llamado Viet Cong, se enfrentó contra el Sur, cogido de la mano de los Estados Unidos. Con la victoria del Norte, se implantó el comunismo en todo el país y las dos regiones de unificaron. Es interesante saber también que antes del año 938, el Vietnam formaba parte de la China, pero después de la batalla del río Bach Dang en la bahía de Halong, se independizaron de ésta.

Un sinfín de posibilidades para tu viaje

Uno de los destinos más atractivos de Indochina que posee un gran universo de contrastes. El verde de la vegetación de sus prados y montañas con las aguas cristalinas del Mar de la China Meridional que bañan sus costas. Sus arrozales, las ciudades imperiales repletas de tradiciones ancestrales, el delta de Mekong y la fascinante bahía de Halong con más de 3000 islas. Algunas agencias especializadas en el destino, como Directia Travel, te ofrecen una serie de viajes a Vietnam con opción a modificar y personalizar según tus gustos y preferencias.

Paso a paso

Lo primero que uno tiene que saber es el tiempo de su estada en el Vietnam para poder elaborar el planning del viaje y economizar al máximo la duración de las visitas en cada lugar del país. Después, identificar bien la época del año. Tener en cuenta que destacan dos estaciones en todo el año: en el Norte hace frío de noviembre hasta abril y calor desde mayo hasta octubre; en el Sur se distingue entre la temporada húmeda y la seca y generalmente con temperaturas más altas que en el Norte. La capital, Hanoi, se encuentra en el Norte y tiene un clima subtropical húmedo, en invierno (de noviembre a marzo) hace frío seco y las temperaturas pueden bajar hasta los 6- 7 grados, no obstante, en verano (de mayo a septiembre), hace calor húmedo y las temperaturas pueden llegar hasta los 38- 40 grados o más. Por norma general y como en la mayoría de países con clima tropical, la lluvia es la protagonista en la mayor parte de los días del año. Otro de los aspectos a tener en cuenta antes de realizar un viaje de estas magnitudes es tener el visado en regla, también saber las vacunas que son necesarias antes de ir a nuestro destino, los medios de transporte que utilizar una vez estemos allí y, por supuesto, dónde dormir.

Visita el Vietnam en 12 días

Una vez tengamos claros los aspectos generales pre-viaje, tendremos que diseñar la ruta o las rutas. Es aconsejable tener siempre un plan B por si falla el principal por algún motivo meteorológico, por ejemplo.

Siempre hay quien apuesta por la improvisación, pero, en un país tan grande con tantos sitios posibles por visitar es mejor tener claro en qué emplear nuestro tiempo. Los mejores lugares del Vietnam se puede visitar en 10 días: Hanoi, Halong, Hue, Hoi An, Saigón y el Delta de Mekong. Si la preferencia se decanta más en hacer el circuito completo desde el Norte hasta el Sur, se tarda unos dos días más: de Hanoi iríamos a Halong, después a Da Nang y de vuelta a Halong para dirigirnos a Hoi An. Desde Hoi An a Hue y después a Saigón y visitar el Delta de Mekong. Estos serían los destinos más deseados por el turismo de Vietnam.

Dentro de cada ruta es interesante realizar excursiones y visitas guiadas para así poder hacer una inmersión cultural al completo. Algunas opciones son: excursión a Hoa Lu desde Hanoi, un crucero por la bahía de Halong, excursión desde Hanoi al Delta del Mekong, visita guiada a Ho Chi Minh (Saigón), excursión a los túneles de Cu Chi desde Saigón y conocer los laberintos que los vietnamitas construyeron bajo tierra para resistir contra el enemigo.

Curiosidades del Vietnam

El país de las compras: ve preparado si eres comprador compulsivo porque necesitarás espacio en la maleta o bien comprar una de nueva allí. El Vietnam es un país de artesanos y de expertos en telas, las cuales son utilizadas para hacer prendas a medida. El único matiz es que no nos dejemos llevar por los bajos precios dado que podemos ser engañados, así pues tener mucho cuidado y también establecernos un presupuesto para los obsequios y regalos.

Caos de circulación: existen casi 15 millones de motos en el Vietnam que circulan sin medida alguna. No existen normas de circulación ni en los cruces, donde todos los coches, motocicletas, autobuses pasan al mismo tiempo. Así pues, atentos al tráfico.

La moneda: la moneda del país es el Dong Vietnamita y el billete más grande es de 500.000 Dongs, que quedaría un poco por encima de los 18 Euros (€). Aún así aceptan tanto dólares como euros pero es recomendable utilizar su divisa porque en cualquier tienda, cuando hagan el cambio, redondearán a su favor. También aceptan el pago con tarjeta de crédito, pero casi siempre cobran el 3% de recargo.