Oposiciones al BOE 2026: 90 convocatorias con 1.788 plazas de funcionario de carrera

Si buscas una plaza de funcionario de carrera, el BOE acaba de hacer oficiales 90 convocatorias que suman 1.788 plazas. La oferta es amplia: desde personal de prisiones hasta jueces, fiscales, trabajadores sociales o periodistas en la Generalitat. Todas las plazas son de acceso por turno libre, salvo algunas de promoción interna, y los plazos de inscripción ya están abiertos.

Las oposiciones se publicaron en el Boletín Oficial del Estado y puedes consultar las bases completas en la sede electrónica de cada administración convocante. Aquí te contamos cuáles son las más destacadas, qué requisitos piden y cuándo termina el plazo para apuntarte.

Qué plazas se han convocado y cuáles son las más numerosas

La convocatoria más esperada es la del Ministerio del Interior para 1.050 ayudantes de instituciones penitenciarias. Pertenecen al Grupo C1, así que basta con tener el título de Bachillerato para poder presentarte, y no se exige experiencia previa. El plazo finaliza el 16 de julio.

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Otra gran oportunidad llega para quienes aspiran a la carrera judicial o fiscal. Se convocan 200 plazas para el Centro de Estudios Jurídicos, de las que 29 se reservan a personas con discapacidad igual o superior al 33%, que permiten acceder a la carrera fiscal como Abogado Fiscal. Además, hay 375 plazas para la Escuela Judicial con la misma reserva del 9% para discapacidad, y su posterior ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez. En ambos casos hace falta ser licenciado o graduado en Derecho y el plazo de solicitud acaba el 13 de julio.

En el ámbito autonómico destacan 9 plazas de periodista en la Generalitat de Catalunya, con titulación universitaria en Periodismo y acceso libre; el plazo termina el 6 de julio. Y en La Rioja, el Servicio Riojano de Salud saca 13 plazas de trabajador social (5 libres y 6 de promoción interna), con el título de Trabajador o Asistente Social, y plazo hasta el 15 de julio.

Requisitos y plazos: lo que tienes que saber antes de apuntarte

Todas las convocatorias exigen nacionalidad española y el pago de tasas de examen, que varían según la administración. El plazo de inscripción es distinto en cada caso: el 6 de julio para las de periodista, el 13 de julio para las de la carrera judicial y fiscal, el 15 de julio para las de trabajador social en La Rioja y el 16 de julio para las de ayudante de prisiones. Conviene no dejarlo para el último día porque los sistemas electrónicos pueden saturarse.

Para formalizar la solicitud, deberás entrar en la sede electrónica del organismo convocante y rellenar el formulario oficial. La mayoría de las administraciones permite hacerlo íntegramente por internet, aunque algunas admiten también el registro presencial. Asegúrate de reunir toda la documentación antes de empezar: DNI, título académico y el justificante del pago de las tasa.

El contexto: una oferta de empleo público que no para de crecer

Estas 1.788 plazas no son un hecho aislado. La semana pasada el BOE ya recogía 1.041 plazas más, lo que muestra la apuesta de las administraciones por estabilizar plantillas y cubrir las jubilaciones previstas. Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2027 contemplan una subida salarial para los funcionarios, según estima el sindicato CSIF, lo que hace aún más atractivo presentarse ahora a una oposición.

Muchos aspirantes miran solo el número de plazas, pero la clave está en la planificación. Con 90 convocatorias abiertas, conviene revisar bien los temarios y los requisitos de cada una, porque algunos procesos comparten mucho contenido y puedes presentarte a varios sin multiplicar el esfuerzo. También es recomendable no subestimar las plazas con menos difusión, como las de organismos autónomos, donde la competencia suele ser menor.

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Y si todavía no tienes claro el camino, recuerda que las bolsas de empleo temporal para funcionario interino son una vía para empezar a trabajar y sumar méritos. Se publicaron también plazas para auxiliares en consulados (Monterrey y Lisboa), gestores informáticos en la Universidad de Navarra y técnicos de agronomía en Baleares, entre otras. Apuntarte a una bolsa puede ser el primer paso para más adelante consolidar tu plaza como funcionario de carrera.

En los procesos masivos, la diferencia la marca a menudo no el examen, sino presentar toda la documentación antes de que cierre el plazo.

La ficha práctica

¿Quién puede solicitarlo? Las plazas son para nacionalidad española y piden desde Bachillerato hasta licenciatura, según el cuerpo. Hay reservas para discapacidad. Consulta las bases de cada convocatoria.

Las plazas son para nacionalidad española y piden desde Bachillerato hasta licenciatura, según el cuerpo. Hay reservas para discapacidad. Consulta las bases de cada convocatoria. ¿Cuánto? En total son 1.788 plazas repartidas en 90 convocatorias.

En total son 1.788 plazas repartidas en 90 convocatorias. ¿Hasta cuándo hay plazo? Varía: el 6 de julio para periodistas, el 13 de julio para las judiciales y fiscales, el 15 de julio para trabajadores sociales en La Rioja y el 16 de julio para ayudantes de prisiones.

Varía: el 6 de julio para periodistas, el 13 de julio para las judiciales y fiscales, el 15 de julio para trabajadores sociales en La Rioja y el 16 de julio para ayudantes de prisiones. ¿Dónde se solicita? En la sede electrónica de cada administración convocante (Ministerio del Interior, Consejo General del Poder Judicial, Generalitat de Catalunya, Servicio Riojano de Salud, etc.).

En la sede electrónica de cada administración convocante (Ministerio del Interior, Consejo General del Poder Judicial, Generalitat de Catalunya, Servicio Riojano de Salud, etc.). Requisito o letra pequeña clave: Debes abonar las tasas de examen y cumplir todos los requisitos en la fecha límite. No te olvides de revisar condiciones específicas como los méritos o la documentación para discapacidad.

El resumen rápido (TL;DR)