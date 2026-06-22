Helios ha llevado a cabo un estudio para medir el conocimiento real que existe sobre las raíces de la mahonesa y los resultados se han materializado en un trabajo con el título "Nosotros decimos mahonesa”, si bien el punto de partida del estudio demuestra que el término "mayonesa" domina con claridad en el uso cotidiano (66%) frente a un minoritario "mahonesa" (23%).

Helios indica que llamar a la salsa "mayonesa" es, para una gran mayoría, una costumbre arraigada. "Un hábito lingüístico que repite casi toda España por pura inercia; sin embargo, es igualmente válida la forma “mahonesa”, más cercana a la etimología (de Mahón, capital de la isla de Menorca), según indica la Real Academia Española", añade.

Con el objetivo de conocer y analizar hasta qué punto se ha difuminado la historia de la receta ha realizado este trabajo. La investigación señala que existe una desconexión entre el consumo del producto y el conocimiento de su historia. Aunque la mahonesa está presente en casi todas las mesas, más de la mitad admite que nunca había relacionado la palabra con la ciudad de Mahón y un 60% confiesa que no sabe cuándo se inventó.

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El informe apunta que la mahonesa es la salsa más utilizada habitualmente en España (62%), superando a otros clásicos como el kétchup (46%). En cuanto a la presencia de esta salsa en platos típicos, los datos son claros: en la ensaladilla rusa (82%) y los huevos rellenos (62%). La compañía destaca que da "un paso al frente modificando el etiquetado de su producto bajo la denominación original de 'mahonesa'".