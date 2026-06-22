"Síndrome de la hermana segundona": El plan de la reina Letizia protege a Leonor pero excluye a la infanta Sofía de la Corona

La princesa Leonor se encuentra a un paso de culminar su rigurosa formación militar, preparándose para dar el salto definitivo a las aulas universitarias e iniciar su grado en la Universidad Carlos III de Madrid. Paralelamente, su hermana pequeña, la infanta Sofía, continúa enfocada en su propio plan de estudios, formándose a muchos kilómetros de distancia de los muros del palacio de la Zarzuela.

Esta separación geográfica provoca que, un año más, ambas jóvenes tengan que lidiar con la distancia impuesta por sus respectivas agendas de aprendizaje. Sin embargo, este inevitable alejamiento físico no ha mermado en absoluto el profundo lazo emocional que las une de manera inquebrantable, un logro familiar en el que la reina Letizia ha tenido mucho que ver. Para entender a fondo esta dinámica, la conocida psicóloga clínica y autora del éxito editorial ‘Ni un capullo más’, Lara Ferreiro, ha compartido un análisis en las páginas de la revista SEMANA, diseccionando los secretos que mantienen unidas a las dos jóvenes.

El impecable papel de la reina Letizia para evitar conflictos institucionales

El impecable papel de la reina Letizia para evitar conflictos institucionales | Fuente: Europa Press

Dentro del ámbito clínico de la psicología, este fenómeno se conoce como el “síndrome de la segundona”, un patrón perjudicial que surge invariablemente “cuando uno de los hermanos vive permanentemente a la sombra del otro”. No obstante, si prestas atención a la realidad diaria de nuestras protagonistas, notarás enseguida que este temido problema no ha hecho acto de presencia. Aquí es donde entra en juego la impecable labor protectora de la reina Letizia.

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Según expone Ferreiro en su análisis, la actuación de la reina Letizia ha sido la pieza fundamental de este puzle emocional. La especialista asegura de forma rotunda que la monarca se ha encargado de manera muy personal de que su hija menor “desarrollara una identidad propia al margen de la condición de heredera de Leonor”. Para lograr instaurar este difícil equilibrio, la Casa Real ha aplicado una serie de estrategias muy inteligentes.

Desde muy joven, la infanta ha gozado de la oportunidad de haber “participado en actividades propias”, una libertad que le ha permitido ir forjando su carácter mientras ha “desarrollado intereses diferenciados” a los de su hermana mayor. De este modo, y gracias a la certera visión educativa de la reina Letizia, la joven royal también ha logrado lo más difícil en su posición: ha “ocupado espacios donde podía brillar por sí misma”.

En este sentido, la psicóloga valora de forma muy positiva que tanto el rey Felipe como la propia reina Letizia “han intentado transmitir a sus hijas la importancia de la unión familiar y construir una relación basada en el apoyo mutuo”. Hoy en día, todos podemos evidenciar el rotundo éxito de este enfoque igualitario.

El reto de crecer lejos de casa y la importancia de los recuerdos compartidos

El reto de crecer lejos de casa y la importancia de los recuerdos compartidos | Fuente: Europa Press

El hecho de tener que separarse no es una situación nueva para ellas. Aunque los miembros de la monarquía proyectan casi siempre una imagen institucional inalterable y protocolaria, Ferreiro nos invita a mirar la realidad humana que subyace justo debajo de las formalidades. La autora y experta subraya un aspecto vital: “Detrás de los títulos también hay dos hermanas que, como ocurre en miles de familias, han tenido que aprender a crecer separadas”. Es más que evidente que durante estos meses de rigor académico van a “echarse de menos”, pero el trabajo previo de sus padres les ha dotado de las herramientas necesarias para gestionarlo sin drama.

Para que puedas entender la magnitud de este vínculo, debes pensar en lo que significa realmente tener a tu lado a alguien que te acompaña desde el minuto cero de tu vida. La psicóloga sostiene firmemente que “una hermana no es solo alguien con quien compartes apellido”, sino que representa de manera profunda “la persona que conoce tu historia desde el principio”.

Es justamente: “La que ha vivido contigo las Navidades, las vacaciones, las discusiones absurdas, las bromas familiares y esos códigos secretos que solo entienden quienes han crecido bajo el mismo techo”. Todo este bagaje emocional pesa mucho más que cualquier distancia geográfica impuesta por sus obligaciones.

Qué tipo de relación han cultivado frente a las cámaras

Qué tipo de relación han cultivado frente a las cámaras | Fuente: Europa Press

En sus declaraciones, Ferreiro detalla de forma muy didáctica que en las consultas suelen identificar tres perfiles básicos a la hora de evaluar los lazos entre hermanas. Por un lado, están las llamadas “hermanas enemigas”, un grupo muy conflictivo donde desgraciadamente “predomina la rivalidad, la comparación constante, los celos y los conflictos frecuentes”, arrastrando problemas desde la cuna. En el lado opuesto, figuran las “hermanas indiferentes”, cuyo trato es cordial pero que no resulta ser “especialmente cercana”, provocando en la práctica que “sus vidas transcurran en paralelo sin una conexión emocional intensa”.

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Por suerte para la tranquilidad de la reina Letizia, sus dos hijas encajan a la perfección dentro de la categoría más saludable y deseable de todas: las “hermanas amigas”. Este perfil técnico define exactamente a aquellas mujeres que, “además de compartir lazos familiares desarrollan una amistad profunda”.

Explica que en este maravilloso tipo de dinámica hay confianza, apoyo mutuo, admiración y una sensación de equipo. Si observas detalladamente sus continuos compromisos oficiales, te darás cuenta rápido de que: “Sus apariciones públicas han estado llenas de gestos de complicidad, sonrisas espontáneas y muestras de apoyo mutuo que reflejan una conexión emocional sólida”.

La ciencia confirma el buen trabajo de la reina Letizia en Zarzuela

La ciencia confirma el buen trabajo de la reina Letizia en Zarzuela | Fuente: Casa de S.M el Rey

La constante dedicación de la reina Letizia a la estabilidad mental de su núcleo familiar está respaldada por los datos empíricos. El desarrollo de relaciones cálidas en la juventud tiene siempre un impacto directo durante la etapa de la madurez. Ferreiro hace hincapié en un dato que no deja lugar a dudas: “Una investigación realizada con 395 familias concluyó que los adolescentes que mantenían relaciones cálidas y cercanas con sus hermanos presentaban menores niveles de soledad, ansiedad y síntomas depresivos”.

Además, la misma especialista añade, para aportar contexto, que: “Los estudios sobre relaciones fraternales muestran que cuando los hermanos comparten experiencias intensas durante la infancia y adolescencia existe entre un 65% y un 75% más de probabilidad de que mantengan una relación cercana y satisfactoria durante la edad adulta”.

Toda esta presión ambiental compartida las ha llevado irremediablemente a forjar una envidiable “identidad compartida”, definida magistralmente por la psicóloga como “una sensación de conexión muy difícil de explicar y extremadamente poderosa”. Como bien señala Lara Ferreiro de forma contundente: “Más allá de los discursos oficiales, saben quién era la otra antes de convertirse en figuras institucionales”.