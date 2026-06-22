La nueva serie con 100 % en Rotten Tomatoes que arrasa en redes sociales

De repente, todo el mundo en redes habla de una serie de Apple TV+ que llevaba meses pasando desapercibida. La culpa la tiene un 100% en Rotten Tomatoes y un señor llamado Colin Farrell.

La segunda temporada de Sugar acaba de llegar y el fenómeno no se entiende sin ese puntaje perfecto. Pocas veces un producto tan de nicho consigue colarse en todas las conversaciones.

Cosas que pasan en 2026.

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¿Qué está pasando con Sugar y por qué está petándolo?

Todo empezó con la publicación de las primeras críticas en Rotten Tomatoes. 100% de reseñas positivas, algo que muy pocas series logran. La primera temporada se quedó en un 81%, un notable alto, pero nada comparable con este pleno.

La noticia corrió como la pólvora en X y TikTok. Cuentas de cine, streamers y fans de la ciencia ficción empezaron a recomendar Sugar como si fuera un secreto de culto. El boca a boca digital hizo el resto.

El boca a boca digital que ha hecho saltar las alarmas

Sugar es una serie de detectives con un estilo noir que, sobre el papel, no grita 'éxito masivo'. Pero aquí está la clave: es imposible describirla sin desvelar uno de los giros más brutales de la televisión reciente. Necesitas estar muy atento y, cuando crees que sabes hacia dónde va, la serie te da una patada en el estómago.

Colin Farrell interpreta a John Sugar, un detective privado con un pasado turbio y una habilidad especial para meterse en líos. La primera temporada investigaba la desaparición de la nieta de un productor de Hollywood. La segunda entrega retoma al personaje con un nuevo caso y, según las críticas, sube las apuestas a niveles estratosféricos.

Spoiler: el secreto está en el giro. Pero no vamos a hacer spoiler.

Apple TV+ sigue en racha y Sugar es solo la punta del iceberg

No es casualidad que Sugar haya explotado. Apple TV+ lleva años construyendo un catálogo de series que, sin grandes campañas, se convierten en fenómenos globales. Severance, Widow's Bay, Pluribus, Shrinking... Y ahora Ted Lasso va a volver. La plataforma ha conseguido que la serie se convirtiera en en un fenómeno global casi sin querer, demostrando que calidad y boca a boca son la fórmula más potente.

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Este 100% en Rotten Tomatoes es un recordatorio de que en el streaming actual, donde los estrenos se apelotonan, una joya oculta puede tardar en ser descubierta. Pero cuando lo hace, el algoritmo y las redes sociales la multiplican. Con Colin Farrell en plena racha mediática gracias al universo de Batman, el hype estaba servido.

¿Veremos a Sugar colarse en los rankings de audiencia? Apple no comparte datos, pero si las tendencias en redes son un indicio, la respuesta es un rotundo sí. Habrá que seguir atentos porque, como dicen en la serie, las apariencias engañan.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)