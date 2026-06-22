¿Un asesino en casa? El asfixiante thriller de José Coronado que te dejará sin dormir este verano

Cuando tienes que compartir techo con alguien que amas, pero ya no sabes si puedes fiarte de él, el miedo se instala en los rincones más cotidianos. Esa es la premisa que convierte a 'Los creyentes' en una de las apuestas más incómodas y atrapantes de este verano: José Coronado interpreta a un padre jubilado, errático y obsesionado con conspiraciones, al que su propia hija empieza a ver como un posible asesino. La película llega a Netflix el 24 de julio de 2026.

Ruth regresa a casa familiar tras la muerte extraña de su madre y lo que encuentra la descoloca por completo: su padre Martín (José Coronado) ya no es el hombre que recordaba. La convivencia se vuelve insostenible, y la pregunta que empieza a quemarle por dentro es tan simple como escalofriante: ¿está viviendo con un asesino?

José Coronado regresa a Netflix con el thriller del verano

José Coronado vuelve a demostrar por qué es el actor más buscado por las plataformas cuando necesitan un protagonista que transmita peligro sin necesitar ni una sola escena de acción. En 'Los creyentes', su personaje, Martín, carga con esa ambigüedad que el actor maneja como nadie: da miedo y al mismo tiempo da pena, y esa dualidad es lo que hace que sea imposible apartar la vista.

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La película la dirige Roger Gual y la ha producido la compañía El Desorden Crea. El rodaje se ha extendido por Asturias, Madrid y Berlín, lo que le da a la cinta una variedad visual que refuerza la sensación de que el peligro no tiene un único origen ni una única cara.

José Coronado y la sinopsis que no puedes dejar de leer

José Coronado protagoniza un thriller con guion de Carlos Montero y Darío Madrona —los mismos que crearon 'Élite'— y dirección de Roger Gual, cineasta barcelonés conocido por 'Clanes' y '7 años', primera producción original española de Netflix. El regreso conjunto de Montero y Madrona ya es noticia por sí sola: no habían escrito juntos desde que pusieron en marcha Las Encinas, y su reencuentro ha producido algo radicalmente distinto: un thriller de paredes cerradas y silencios que pesan.

Junto a Coronado actúa Stéphanie Magnin —Ruth, la hija que investiga sin saber si quiere encontrar la verdad—, y el elenco lo completan Fanny Gautier y Alberto Olmo. Lo que comienza como una sospecha íntima se convierte en un juego del gato y el ratón que arrastra a padre e hija hacia un punto sin retorno.

El secreto de Coronado: por qué funciona mejor que nadie en este registro

Desde 'Entrevías' hasta 'Legado', pasando por 'El inocente' o 'La chica de nieve 2', José Coronado ha construido una filmografía reciente que es casi un manual de personajes turbios con coartada emocional. Lo que hace diferente a 'Los creyentes' es que aquí el peligro está en casa, no en la calle: no hay un barrio peligroso, no hay un enemigo externo. El enemigo es el hombre que llevaba décadas siendo tu padre.

Esa claustrofobia narrativa es el territorio donde Coronado brilla con más intensidad. Su capacidad para sugerir antes que mostrar, para dejar la duda instalada en el espectador con un gesto o una pausa, es precisamente lo que convierte este thriller en algo más que un simple entretenimiento de verano.

Qué hace especial a 'Los creyentes': las claves del thriller

Una sinopsis de cuatro paredes

El mérito más difícil en el thriller psicológico es sostener la tensión sin recurrir a los golpes de efecto. 'Los creyentes' apuesta por la presión acumulativa: el miedo crece con cada escena compartida entre padre e hija, con cada detalle que no encaja, con cada silencio que debería ser una explicación.

El dúo Montero-Madrona

Los creadores de 'Élite' han dado una vuelta de tuerca a su registro habitual. Aquí no hay adolescentes en un internado de lujo: hay dos adultos atrapados bajo el mismo techo, con una historia que los une y una sospecha que los separa. La madurez narrativa de este guion es su mayor garantía.

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Cuatro razones para apuntar el 24 de julio en el calendario

José Coronado en su mejor registro: el antagonista ambiguo que el espectador no sabe si odiar o comprender.

en su mejor registro: el antagonista ambiguo que el espectador no sabe si odiar o comprender. Guion de los creadores de 'Élite' : Montero y Madrona vuelven juntos con algo completamente diferente a lo que han hecho antes.

: Montero y Madrona vuelven juntos con algo completamente diferente a lo que han hecho antes. Roger Gual dirige con la tensión contenida que ya mostró en 'Clanes' y en su debut oscarizable 'Smoking Room'.

dirige con la tensión contenida que ya mostró en 'Clanes' y en su debut oscarizable 'Smoking Room'. Una premisa que no abandona: ¿puede tu propio padre ser un asesino? La pregunta incomoda porque toca algo muy real.

El thriller español en 2026: un género que no para de crecer

Netflix lleva años apostando por el thriller psicológico español como uno de sus géneros más exportables, y los datos le dan la razón. 'El inocente', 'La chica de nieve', 'El cuerpo en llamas' o la propia 'Entrevías' han demostrado que hay un público global dispuesto a conectarse en masa cuando la historia funciona y el reparto convence. 'Los creyentes' llega en ese contexto, pero con una diferencia: el foco está puesto en algo más íntimo que el crimen organizado o el misterio urbano.

Si la película cumple con lo que promete el tráiler, José Coronado puede tener este verano el estreno más comentado de su carrera en plataformas. Y Roger Gual, el proyecto que le consolide definitivamente como uno de los directores de referencia del thriller español contemporáneo.