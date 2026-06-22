Moreno acelera pacto con Vox pese a que admite exigencias 'ilegales' para la investidura

Andalucía puede tener nuevo gobierno antes de agosto, pero el precio que Vox exige a Juanma Moreno esconde peticiones que rozan la ilegalidad. En el equipo del presidente en funciones reconocen en privado que la negociación es dura: hay propuestas de la formación de Santiago Abascal que chocan con la Constitución o con el Estatuto de Autonomía. La consigna es ganar tiempo, amarrar un acuerdo político y dejar la letra pequeña para después.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. Afecta a los más de ocho millones de andaluces, puede redefinir las políticas de agricultura, inmigración y empleo público durante los próximos cuatro años y la falta de pacto abriría la puerta a una repetición electoral.

Los plazos que aprietan: una investidura antes de agosto

Moreno necesita que su nuevo Gobierno esté en marcha antes de agosto para llegar a septiembre con impulso. La cuenta atrás es exigente: el presidente del Parlamento pedirá esta semana a los grupos sus candidatos y el lunes 29 de junio debe proponer una candidatura oficial. Si no hay sorpresas, el pleno de investidura se celebrará la tercera semana de julio, y para entonces el pacto con Vox tiene que estar cerrado. Nadie en el PP quiere activar el reloj hacia una repetición electoral sin un acuerdo ya perfilado.

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En público, ambos partidos hablan de “cordialidad” y “optimismo”. Pero fuentes populares metidas de lleno en la negociación admiten que “está siendo una negociación dura” y que algunas exigencias de Vox son, literalmente, “cosas ilegales” fruto del “desconocimiento de la arquitectura institucional andaluza”. Los negociadores Antonio Repullo y Antonio Sanz han abierto una ronda con cada consejero para que muevan ficha y marquen hasta dónde puede llegar la Junta.

Las tres líneas rojas que tensan el acuerdo

El primer gran caballo de batalla es la llamada administración paralela. Vox quiere barrer el sector instrumental de la Junta, una promesa que ya figuró en el pacto de 2018 y que el PP no llegó a cumplir del todo. Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz ya advirtieron entonces de que despedir a empleados públicos de agencias y fundaciones es muy difícil: hay derechos consolidados y las indemnizaciones pueden dispararse. Moreno recordó en 2022 que los despidos de 600 personas ejecutados por el PSOE entre 2015 y 2018 costaron 80 millones de euros en indemnizaciones y salarios atrasados, y buena parte de aquel personal fue readmitido por orden judicial.

El segundo nudo es Agricultura. Vox quiere controlar esa consejería, cuyo presupuesto de 2026 batió récords: 1‑971 millones de euros. No es un departamento menor, y los sindicatos, la patronal y el sector pesquero han alzado la voz para pedir que no se entregue a un partido de extrema derecha. Temen que Bruselas rechace interlocutores de Vox y que la falta de capacidad de negociación en la UE perjudique al campo andaluz. Frente a esa presión, el PP estudia diseñar una consejería de medio rural descafeinada, sin el control de las grandes políticas agrarias.

El tercer choque está en inmigración. Vox pide criterios de prioridad nacional, y el PP de Moreno intenta diluirlos bajo fórmulas como el arraigo o el empadronamiento, una receta similar a la que Isabel Díaz Ayuso ha aplicado en Madrid al retirar bonificaciones a quienes no están empadronados. La idea podría colarse en la adjudicación de vivienda protegida o en determinadas ayudas sociales, aunque fuentes jurídicas consultadas advierten de que los tribunales podrían tumbarla.

El precedente de 2018 y por qué Vox esta vez aprieta más

El PP andaluz ya navegó por aguas parecidas hace cuatro años. En el acuerdo de 2018 prometió eliminar la administración paralela, pero cuando llegó al Gobierno descubrió que era jurídicamente inviable. El entonces discurso contra los “enchufados” —rentable en la oposición frente al PSOE— se volvió un bumerán. Ahora Vox avisa de que no firmará otro acuerdo de papel que después no se cumpla. Y tiene palanca: con solo dos votos decide una investidura.

La legislatura de la mayoría absoluta ha dado paso a una negociación en la que Vox exige hechos, no palabras, y el PP intenta ganar tiempo para después modular las concesiones.

El contexto ha cambiado. En 2018 las elecciones generales quedaban más lejos; ahora Vox mira al Gobierno de España y no está dispuesto a permitir que el barón andaluz sea una excepción. ¿Por qué concederle a Moreno lo que no se le dio a María Guardiola, Jorge Azcón o Alfonso Fernández Mañueco? El precedente de Baleares —donde Marga Prohens logró un pacto sin integrar a Vox en el Gobierno— pertenece a otros tiempos y a otra correlación de fuerzas internas.

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Moreno ha evitado abrir una ronda con la izquierda para pedir la abstención. Ni el PSOE de María Jesús Montero, ni Por Andalucía ni Adelante Andalucía se movieron. Génova, además, ha dejado claro que no quiere puentes con los socialistas. La apuesta es un pacto de legislatura que, según el relato oficial del PP, dé estabilidad y presupuestos, en contraposición a los acuerdos puntuales que —siempre según los populares— han llevado a España al caos.

Pero la letra pequeña de ese pacto contiene concesiones políticas que después quedarán condicionadas por los informes jurídicos, los límites competenciales y la gestión diaria. El método ya funcionó en 2018, aunque Vox insiste en que esta vez no se conformará con un brindis al sol. Con el calendario apretando —la investidura está prevista para la tercera semana de julio—, el PP andaluz ha pasado del oasis de la mayoría absoluta al terreno pantanoso de depender de un socio con el que comparte mucho discurso pero no siempre la misma relación con la gestión.

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