Adiós a los 10.000 pasos: la ciencia revela el número exacto que necesitas caminar al día para alargar la vida

Te han mentido. Esos 10.000 pasos que te obsesionan cada noche no nacieron en ningún laboratorio: fueron un eslogan publicitario de una empresa japonesa que en 1965 diseñó su podómetro con ese nombre porque el kanji del número 10.000 se parecía a un hombre caminando. La ciencia nunca los avaló. Y ahora, por fin, tiene su propia respuesta.

La revisión más amplia hasta la fecha, publicada en The Lancet Public Health y liderada por la profesora Melody Ding de la Universidad de Sydney, analizó 57 estudios con datos de más de 160.000 adultos de una docena de países. Su veredicto es tan claro como tranquilizador: caminar 7.000 pasos al día ya te proporciona casi todos los beneficios que pensabas que necesitaban 10.000.

La ciencia que desmonta el mito de los 10.000 pasos

Comparados con personas que apenas dan 2.000 pasos diarios, quienes alcanzan los 7.000 reducen su riesgo de muerte prematura casi a la mitad. La ciencia también asocia esa cifra con una reducción del 38% en el riesgo de demencia, un 25% menos de probabilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular y un 28% menos de caídas. Tres mil pasos de diferencia, y los beneficios adicionales son mínimos.

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Lo que sí confirma el estudio es que los 10.000 pasos siguen siendo una meta razonable para quienes ya son activos, especialmente frente a ciertos tipos de cáncer y síntomas depresivos. Pero para la mayoría de la población —incluida la española, que destaca por sus altos índices de sedentarismo— 7.000 pasos es el punto donde la ciencia sitúa la frontera entre un cuerpo que envejece y uno que se defiende.

Lo que la ciencia y la longevidad dicen sobre caminar menos de lo que crees

La ciencia también ha analizado cuántos pasos son el mínimo real para empezar a notar diferencias. Un metaanálisis de las universidades de Lodz y Johns Hopkins, con datos de más de 226.000 personas, concluyó que a partir de 4.000 pasos diarios ya se reduce el riesgo de muerte prematura, y que con 2.300 el corazón empieza a beneficiarse. La longevidad, según la ciencia moderna, no exige hazañas deportivas: exige constancia y movimiento regular.

Cada 1.000 pasos adicionales más allá de los 4.000 reducen un 15% el riesgo de morir de forma prematura. Esto significa que cualquier mejora cuenta, y que empezar desde cero ya es un acto de inversión en años de vida, no de vanidad ni de competición con uno mismo.

¿Cuánto importa la velocidad? La ciencia responde

Un estudio publicado en American Journal of Preventive Medicine que analizó a cerca de 80.000 adultos encontró que caminar a paso rápido al menos 15 minutos diarios reduce la mortalidad total en casi un 20%. Pero quizás el hallazgo más liberador de la revisión del Lancet es que lo que importa es el total de pasos, no la velocidad a la que se dan: personas que caminan despacio, hacen pausas o van al supermercado en vez de coger el coche obtienen los mismos beneficios.

Investigadores del Biobanco del Reino Unido añaden otro matiz valioso: el beneficio no solo depende del número de pasos, sino de los periodos ininterrumpidos de actividad, lo que convierte cualquier paseo continuo de 20 minutos en una herramienta de longevidad tan potente como una sesión de gimnasio.

El número mágico según tu edad

Para la mayoría de adultos menores de 60 años, el umbral óptimo que la ciencia identifica ronda los 8.000 pasos. Para mayores de 60, los beneficios en mortalidad se estabilizan antes, alrededor de los 6.000 a 7.000 pasos, según el análisis del CSIC basado en 15 estudios longitudinales internacionales.

La conclusión no es que la edad sea una excusa para moverse menos, sino que el cuerpo responde de manera diferente según la etapa vital:

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Menores de 60 años : la reducción del riesgo sigue creciendo hasta los 8.000-10.000 pasos.

: la reducción del riesgo sigue creciendo hasta los 8.000-10.000 pasos. Entre 60 y 75 años : el punto de mayor beneficio se sitúa en 6.000-8.000 pasos.

: el punto de mayor beneficio se sitúa en 6.000-8.000 pasos. Mayores de 75 años : con 4.000-5.000 pasos ya se observan reducciones significativas de mortalidad.

: con 4.000-5.000 pasos ya se observan reducciones significativas de mortalidad. Personas muy sedentarias: a partir de 4.300 pasos diarios, el riesgo cardíaco baja un 10%.

Por qué la ciencia de la longevidad apunta a la constancia, no a la cantidad

El error que comete casi todo el mundo

El problema con los 10.000 pasos no era la cifra en sí: era que se convirtió en una trampa de todo o nada. Quien no llegaba a la meta se rendía, se frustraba y dejaba de moverse. La ciencia de la longevidad lleva años advirtiendo que la consistencia supera siempre a la intensidad puntual: siete días de 5.000 pasos valen más que un domingo de 35.000 pasos y seis días en el sofá.

Movimiento acumulado a lo largo del día

Otro hallazgo relevante es que los pasos no tienen por qué darse de una vez. Subir escaleras, ir andando a buscar el pan, salir a por el periódico o dar una vuelta a la manzana después de comer: todo suma, y la ciencia así lo confirma en los estudios de conteo continuo con acelerómetros. El movimiento integrado en la rutina es, según los expertos, la forma más sostenible de alcanzar y mantener los beneficios.

La longevidad como proyecto: lo que viene en la ciencia del caminar

Los investigadores del campo de la longevidad están dando un paso más allá del simple conteo. Las próximas herramientas combinarán el número de pasos con la cadencia, la variabilidad del ritmo cardíaco y la recuperación para ofrecer recomendaciones verdaderamente personalizadas. No todos los 7.000 pasos son iguales, pero todos son mejores que ninguno.

La ciencia no pide maratones: pide que salgas a la calle. La próxima vez que tu reloj inteligente te presione con esa barra roja por debajo de los 10.000, recuerda que la investigación más amplia jamás realizada sobre pasos y salud ya te ha absuelto. Tus 7.000 pasos no son una derrota: son exactamente lo que tu cuerpo necesita para seguir aquí durante mucho tiempo.