Ahorrar en la factura de la luz con la ola de calor: los trucos del experto para no pagar hasta 30 euros más

Con el aire acondicionado rugiendo una media de seis horas al día y los termómetros marcando hasta 42 °C en algunas zonas, la factura de la luz se nos va a disparar entre 20 y 30 euros este mes. No es solo cosa del calor: el contexto energético tampoco ayuda. Pero hay medidas concretas, baratas y que puedes aplicar esta misma tarde para que el recibo no duela tanto.

Por qué te va a llegar un sablazo (y no es solo por la ola de calor)

El verano siempre tensa el precio de la electricidad, pero este año hay dos factores extra. El primero es la menor generación hidráulica y la parada de las placas solares a última hora del día, cuando más encendemos el aire. Eso obliga a quemar más gas para cubrir la demanda, y ahí entra el segundo factor: la inestabilidad en el estrecho de Ormuz mantiene el precio del gas en alerta. Si los mercados anticipan escasez, el gas se puede duplicar, y con él, la tarifa que pagamos en las horas punta.

Fernando de Llano Paz, profesor de la Universidad de A Coruña y experto en economía de la energía, lo resume con un dato incómodo: un barco de gas tarda entre 35 y 40 días en llegar a Europa desde que sale del Golfo Pérsico. El verano ya está comprometido, con o sin nuevas tensiones. España, al menos, cuenta con siete plantas de regasificación y una penetración renovable envidiable, pero la factura de la luz no se libra de estos vaivenes globales.

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Tres gestos (casi gratis) para rebajar el recibo hoy mismo

Antes de tocar el termostato, hay una acción que muchos olvidan y que devuelve hasta un 10 % de eficiencia al aire acondicionado: limpiar los filtros. Según el investigador, con el polvo acumulado el aparato trabaja más y gasta más. Hacerlo no lleva ni diez minutos.

La segunda medida es la temperatura. Programa el termostato a 26 °C como mínimo. Cada grado menos suma cerca de un 8 % al consumo, así que ponerlo a 24 mientras duermes es un lujo que se nota en el bolsillo. Por el mismo motivo, apóyate en ventiladores de techo o de pie: mueven el aire y dan una sensación térmica hasta 3 °C más baja sin disparar los vatios.

El tercer truco es jugar con las horas. Revisa si tu tarifa tiene discriminación horaria y pasa los consumos grandes (lavadora, lavavajillas, plancha) a las horas valle, que en verano suelen ser de madrugada y primeras horas de la tarde. También conviene echar un ojo a la potencia contratada: más de 3,45 kW rara vez se justifica en un piso medio, y bajarla te ahorra un fijo todos los meses.

La asignatura pendiente que no arreglas desde el móvil

Todo lo anterior apaga fuegos, pero el incendio de fondo es otro. El sistema eléctrico sigue demasiado atado al gas, y mientras no tengamos una red de baterías capaz de almacenar los excedentes solares del mediodía para usarlos cuando cae la tarde, los picos de precio seguirán siendo la norma en cada ola de calor.

De Llano Paz insiste en la "asignatura pendiente": lograr un sistema eléctrico menos interdependiente. En cristiano: que el precio de tu aire acondicionado no dependa de lo que pase en un estrecho a 6.000 kilómetros. Mientras tanto, toca ser prácticos: los gestos que comentamos son el parche más eficaz que tienes ahora mismo. No hay varita mágica, pero sí una diferencia real de 20 a 30 euros que puedes dejar de regalar a final de mes.

Programar el termostato a 26 °C y limpiar los filtros te ahorra más de lo que imaginas. Y ni siquiera tienes que pasar calor.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)