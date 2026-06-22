Lo que ha ganado Alejandra Rubio con su libro: la cifra que indigna al sector editorial

Alejandra Rubio tardó dos años en escribir su primera novela. El resultado, según los datos que acaba de publicar la revista Lecturas, equivale a poco más de 90 euros al mes brutos. Una cifra que, lejos de pasar desapercibida, ha encendido un debate que el sector editorial lleva años intentando no tener en voz alta.

Si decido arriesgarme salió a la venta el 13 de mayo bajo el sello Esencia de Editorial Planeta. Con casi 300 páginas y un precio de 17 euros, la novela romántica de la hija de Terelu Campos generó expectativas mediáticas notables. Lo que no generó, al menos por ahora, fueron ventas masivas.

Alejandra Rubio y los números que nadie esperaba

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, lo explicó sin rodeos en el plató de El Tiempo Justo: 1.277 ejemplares vendidos a cierre de su último número. Aplicando el porcentaje habitual del 10% sobre el precio de venta, la ganancia total de Alejandra Rubio asciende a aproximadamente 2.170 euros brutos. Con impuestos, la mitad.

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Para contextualizar ese dato: la autobiografía de Mar Flores, Mar en Calma, publicada en septiembre de 2025 con una campaña de promoción intensa, llegó a las 2.700 copias en su primer mes. Y aun así, el propio sector la catalogó como un resultado modesto. El arranque de Alejandra Rubio queda, por ahora, muy por debajo de esa referencia.

Alejandra Rubio frente al espejo del mercado editorial

Alejandra Rubio ha entrado en un sector donde la fama no garantiza ventas, y la revista Lecturas —decana de la prensa del corazón española, fundada en 1917— fue la primera en poner números encima de la mesa. Una decisión editorial que, en sí misma, dice mucho sobre cómo funciona la relación entre los famosos y la prensa rosa cuando los resultados no acompañan.

Lo que indigna al sector no es tanto la cifra de Alejandra Rubio como lo que revela: que el circuito de fama televisiva + sello grande + campaña mediática no basta para mover libros. Escritores con años de trabajo a sus espaldas no alcanzan esas mismas librerías, y cuando lo hacen, rara vez disfrutan de la cobertura que ha tenido esta novela.

El sector editorial habla claro

Nuria Roca, en el programa donde se analizaron los datos, puso la venda antes que la herida: "Hay gente que publica y no vende esa cifra en todo el recorrido de la novela. Es un argumento válido, y el propio Pliego lo reconoció antes de añadir el elemento que cambia la lectura: dos años de escritura. Ese detalle transforma un número relativamente decente en una ecuación laboral difícil de sostener.

La editorial Planeta, por su parte, comunicó que el libro "está cumpliendo las expectativas". Una respuesta que el sector recibe con escepticismo habitual: las editoriales no suelen revelar sus tiradas reales, y las expectativas de un título firmado por una influencer de televisión pueden calibrarse de muy distintas maneras.

¿Qué dice esto del modelo de los famosos que publican?

La historia de Alejandra Rubio no es nueva. El mercado editorial español lleva años apostando por nombres conocidos para asegurarse cobertura mediática gratuita, fila en las ferias del libro y titulares en los programas de tarde. El problema es que esa estrategia tiene un techo, y ese techo se llama lector.

La fama atrae atención, no necesariamente lectores

Una firma en el Retiro llena de fans no se traduce automáticamente en ventas sostenidas. Alejandra Rubio firmó ejemplares con Carlo Costanzia a su lado y embarazada de su segunda hija, en un escenario visualmente perfecto. Y aun así, los datos hablan de un volumen de ventas que la propia autora calificó como insuficiente cuando se sentó en De viernes a hacer promoción.

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El escritor anónimo y el contador del éxito

Para un autor sin escaparate mediático, 1.277 copias en un mes puede ser un resultado notable. Pero ese autor no tiene editorial Planeta detrás, ni acceso a las principales tertulias televisivas, ni cobertura en todos los programas de Mediaset. Esa asimetría es la que realmente indigna al sector.

Lo que viene después: lecciones para el mercado del libro

El caso de Alejandra Rubio no cierra el modelo, lo pone a prueba. Las editoriales seguirán apostando por caras conocidas porque el riesgo comercial está más controlado que con un autor desconocido, y la visibilidad está garantizada aunque las ventas no despeguen. Lo que puede cambiar es la conversación pública alrededor de ese modelo.

La transparencia sobre cifras reales —algo muy infrecuente en España, donde las editoriales guardan celosamente sus datos de ventas— puede ser el catalizador de una cultura lectora más exigente. Si Lecturas ha abierto esa puerta, quizá el sector editorial tenga que acostumbrarse a que los números dejen de ser un secreto bien guardado.