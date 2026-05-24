El duro entrenamiento militar de Tamara Falcó: 6 días a la semana para su cuerpo

Tamara Falcó va al gimnasio seis días a la semana, 45 minutos al día, y dice que hace 'entrenamiento militar'. La marquesa de Griñón ha soltado la bomba en una entrevista con El Español y las redes ya están en modo admiración. Porque no es para menos: su cambio físico es evidente y ha contado cómo lo ha conseguido.

Qué ha contado exactamente Tamara Falcó

En la entrevista, la socialité no se ha andado con rodeos: 'Voy al gimnasio seis días a la semana, 45 minutos al día. Hago entrenamiento militar y he decidido cuidarme'. Una declaración que suena más a plan de Navy SEAL que a rutina de celebrity.

Pero ojo que Tamara lleva tiempo dejándose ver con más tono muscular y menos horas de sueño, así que el cambio no es de un día para otro. La disciplina que destila es total, hasta el punto de que ya hay quien le pide que abra un canal de YouTube de fitness.

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De marquesa a soldado: el entrenamiento que lo ha cambiado todo

El entrenamiento militar no es una moda cualquiera. Combina ejercicios de fuerza, resistencia y, sobre todo, disciplina. Tamara ha pasado de la barra de ballet a las dominadas sin pestañear. El resultado no se ha hecho esperar: brazos definidos, cintura más marcada y una energía que se nota hasta en las fotos. Tamara ha convertido el gimnasio en su segundo hogar y los resultados hablan solos.

La imagen de una marquesa haciendo flexiones con un sargento gritón da para meme, pero la realidad es que está más fuerte que nunca. Y eso que nunca imaginamos ver a la hija de Isabel Preysler sudando en un cuartel.

Disciplina, constancia y un plan militar: Tamara Falcó ha demostrado que los cambios reales no se consiguen con milagros, sino con trabajo diario.

Por qué su transformación está dando que hablar más allá del gimnasio

La marquesa de Griñón siempre ha sido noticia por su vida personal, por su cocina o por su fe. Pero esta nueva faceta de 'fitness influencer' está calando hondo. No es la primera celebrity que se apunta al ejercicio extremo —recordemos a Madonna o a Jennifer Lopez—, pero Tamara lo vende con una naturalidad que engancha. Su cuerpo habla de trabajo, no de filtros, y eso en 2026 es casi revolucionario.

Claro que también hay quien mira con escepticismo: una rutina de seis días a la semana y 45 minutos diarios es exigente para cualquier persona con una agenda normal. Pero Tamara tiene los recursos y el tiempo. Lo importante es que está mostrando que la edad no es excusa y que el esfuerzo tiene recompensa. Eso sí, que nadie se asuste si mañana la vemos en un reality de supervivencia militar. La próxima parada de esta marquesa bien podría ser un campamento de instrucción.

El chisme en 3 claves (TL;DR)