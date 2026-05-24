Caminar no fortalece los huesos, según un cirujano cardíaco: esto es lo que las mujeres deben hacer

Reconócelo, te han dicho mil veces que caminar es suficiente para cuidar tus huesos. Pero un cirujano cardíaco llega para desmentirlo: caminar no fortalece los huesos. Y menos si eres mujer y pasas de los 50.

El doctor Jeremy London es tajante en sus vídeos: “Caminar por sí solo no aumenta significativamente la densidad mineral ósea”. El problema no es el paseo en sí, que sigue siendo un chute para el corazón, sino la falta de exigencia mecánica. Sin una carga contundente, el esqueleto no recibe el mensaje de que tiene que reforzarse. De hecho, la pérdida de densidad no da síntomas; cuando te enteras, quizá ya tienes una vértebra aplastada.

El mito de la caminata milagrosa (y por qué tu esqueleto no está de acuerdo)

Durante la menopausia los estrógenos caen en picado y la pérdida de hueso se acelera. Si a eso le sumas que el cuerpo se adapta rápido a un movimiento repetitivo de baja intensidad, el resultado es una trampa silenciosa: puedes estar andando todos los días y seguir perdiendo densidad ósea sin enterarte.

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El doctor London, con su consulta y su canal divulgativo, insiste: pasear es maravilloso para el corazón, pero no para los huesos.

Sin ese estímulo mecánico, el esqueleto entiende que no hay peligro y no invierte recursos en fortalecerse. Es pura biología.

Después de la menopausia, caminar ayuda pero no basta para frenar la pérdida de hueso.

Sentadillas, peso muerto y adiós al miedo a las pesas

Aquí es donde entra el entrenamiento de fuerza. Levantar peso, ya sea con mancuernas, bandas elásticas o el propio cuerpo, hace que los músculos empujen y tiren del hueso. Esa tracción mecánica es justo lo que necesita el esqueleto para activar su modo reparación y volverse más denso y resistente.

Muchas mujeres evitan las pesas por miedo a ponerse demasiado grandes, pero es justo lo contrario: ganar músculo es muy difícil sin una dedicación intensa. Lo que sí se consigue con poco peso es un esqueleto más duro, articulaciones protegidas y un cuerpo que envejece con menos fracturas.

No hace falta pasarse horas en el gimnasio. Los entrenadores recomiendan empezar con dos o tres sesiones semanales de movimientos básicos: sentadillas, peso muerto ligero, zancadas, y ejercicios de empuje. Veinte minutos bien hechos pueden cambiar el juego. Y la clave está en la constancia y en ir subiendo el peso poco a poco.

Incluso empezar con ejercicios con el propio peso, como sentadillas en la silla o flexiones contra la pared, ya envía señales al hueso. La clave es progresar: hoy haces tres series de diez sentadillas, mañana buscas hacer doce. Esa pequeña sobrecarga es el truco.

Más allá de los huesos: el plan que te cambia la vida tras los 50

Pero los beneficios no se quedan en el esqueleto. El entrenamiento de fuerza preserva la masa muscular, mejora el equilibrio y acelera el metabolismo. Sin olvidar que caerse en la tercera edad es la principal causa de fractura de cadera, y el entrenamiento de fuerza ayuda a mantener el equilibrio y a evitarlas. Justo lo que el cuerpo de una mujer madura necesita cuando empieza a notar cambios aunque mantenga los hábitos de siempre.

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El doctor London lo resume sin rodeos: “Sigue caminando, es fantástico para tu salud general, pero si te preocupa la fortaleza ósea a largo plazo, ponte debajo de una barra”. O sea, entrena tus músculos y tus huesos, porque el futuro se construye ahora.

🧠 Para soltarlo en la cena

El entrenamiento de fuerza salva los huesos tras la menopausia.