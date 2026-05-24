Anime en Disney Plus España en 2026: Dragon Ball Super, Naruto, Jujutsu Kaisen y más

Disney+ se ha cansado de jugar a ser la plataforma tímida del anime en España. Y cuando el ratón se cabrea, tiembla hasta Crunchyroll. El anuncio ha pillado a todos con el pie cambiado: en las próximas semanas aterrizan en el servicio Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen, Naruto, My Hero Academia y hasta el mítico Oliver y Benji, entre otros.

Qué llega y cuándo

El desembarco empieza mañana mismo, 21 de mayo, con la primera temporada de Jujutsu Kaisen (la segunda ya se puede ver). El 22 le sigue Dorohedoro, que además estrena su segunda temporada en emisión simultánea con Japón. El plato fuerte, Dragon Ball Super, llega el 31 de mayo, y su película Super Hero el 19 de junio, el mismo día que las dos primeras temporadas de My Hero Academia. Naruto y Naruto Shippuden, Kimetsu no Yaiba, las tres primeras temporadas de Yu-Gi-Oh! y hasta una serie basada en un corto de Star Wars: Visions completan una lista que cualquiera diría sacada de un sueño húmedo otaku.

Golpe en la mesa a costa de Crunchyroll

Hasta ahora, Crunchyroll se llevaba el gato al agua con el 90% de los estrenos trimestrales. Netflix arañaba algo, pero Disney+ era un actor casi residual: apenas tenía Bleach y algún título suelto. Con este movimiento, la plataforma se mete de lleno en la pelea, y lo hace además con licencias activas como Dorohedoro, que se emitirá al mismo tiempo que en el servicio rival. La jugada tiene una lectura muy clara: Disney quiere que los aficionados no necesiten salir de su ecosistema para ver lo último.

Publicidad

¿Esto va en serio o es un espejismo veraniego?

La gran duda es si esta ofensiva durará más allá de la temporada de estrenos. Si Disney+ mantiene el ritmo en julio, cuando arranca la nueva hornada de series japonesas, estaríamos ante un cambio de paradigma. Por primera vez en años, el monopolio de facto de Crunchyroll en España se tambalea. No sería extraño que, de seguir así, otras plataformas muevan ficha. Al fin y al cabo, tener todo el anime concentrado en un solo servicio nunca ha sido buena idea para el consumidor. La pelota está en el tejado de los contratos de licencia, pero si Disney ha aprendido algo del modelo japonés —donde los anime se reparten entre varias plataformas—, quizá estemos en el principio de una fragmentación que, en este caso, beneficia a los fans.

El resumen para vagos (TL;DR)