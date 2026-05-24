Las nuevas zapatillas Adidas Megaride by AVAVAV: el modelo gopcore que se agota hoy (y cuesta 200 €)

Reconócelo, tener unas zapatillas negras no es suficiente si no tienen ese puntito especial. Y las nuevas Adidas Megaride by AVAVAV lo tienen todo: estética gopcore, aire retro y un negro que lo aguanta todo. Hoy salen a la venta, cuestan 200 euros y, según me cuentan desde Trendencias, ya se están agotando. Así que corre si no quieres quedarte sin ellas.

Yo ya me he hecho con un par para la redacción (sí, a veces este trabajo es una gozada) y te voy a contar por qué creo que son la compra de la temporada. Vamos al lío.

Qué hace que las Megaride sean el zapato del momento

Lo primero que llama la atención es ese perfil gopcore, como si una bota de montaña de Salomon se hubiera tomado un café con las líneas más limpias de Adidas. Son negras, sí, pero con detalles en gris y una silueta voluminosa que rompe con lo que llevamos viendo años. Ese toque excéntrico y funcional a la vez es justo lo que las modernas llevan meses buscando.

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La suela dentada y la mezcla de materiales sintéticos recuerdan a las zapatillas de trail, pero el diseño es pura calle. Tú ves las Megaride y entiendes que son para pisar asfalto con actitud, no para subir montañas. Aunque, oye, si un día te da por un paseo por el campo, tampoco te vas a caer.

Otro detalle que me gusta es que la colaboración con AVAVAV le da un aire conceptual. No es solo un lanzamiento más; hay un toque de moda con mayúsculas que las aleja del chándal de toda la vida. Son para vestir, para mezclar y para que te paren por la calle. Ya me contarás.

El negro nunca falla, pero cuando además tiene forma de zapatilla de montaña futurista, se convierte en el único calzado que necesitas.

Cómo combinarlas sin parecer que vas de excursión

Si te preocupa que tanto volumen de suela te achate la silueta, tranquila. La clave está en el contraste. Desde la redacción apostamos por mezclarlas con un vestido midi negro en verano, del estilo de los que tienes en Massimo Dutti, para romper con lo romántico y darle un rollo más canalla al look. Esa mezcla cuqui vs. montañera es lo que lo hace interesante.

Otra combinación que cunde mucho son unas bermudas vaqueras y un top de color vibrante, como el rojo que está petándolo. Así centras la atención en la parte de arriba y las zapatillas ponen la base sin secuestrar el estilismo. Y para un día de gym (o de postureo gym), un mono fitness crema como el de Oysho es un acierto total. Te pones las Megaride y ya estás a punto para entrenar o para el brunch de después.

¿Merecen la pena los 200 euros? Hablamos claro

Vale, 200 euros no es un capricho cualquiera, pero vamos a ser realistas: un modelo colaboración con esta pinta, tan especial y con tan buena fama, no va a bajar. De hecho, si esperas a las rebajas, probablemente ya estén agotadas. Es una inversión en un zapato que te va a salvar más de un look y que, además, es comodísimo para el día a día. Yo no voy a decir que sea barato, pero sí que merece cada euro si te gusta jugar con la moda sin pasarte de tendencia.

El lanzamiento se ha hecho hoy y las tallas están volando. En Trendencias ya avisan de que se han convertido en el objeto de deseo inmediato. Así que si te convencen, no lo pienses mucho. Son de esas compras que dos meses después todavía te hacen sonreír cuando te las pones.

🛒 Directo al grano

Precio: 200 euros. Fecha de lanzamiento: hoy, 23 de mayo de 2026, y se están agotando. Dónde encontrarlas: en la web de Adidas y en tiendas seleccionadas. Corre, lista.