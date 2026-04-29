Nintendo se carga PokéNational a golpe de copyright en YouTube

Nintendo cierra PokéNational y deja huérfanos a quienes habían convertido los falsos documentales de Pokémon en un placer culpable de YouTube. Más de veinte strikes de copyright han bastado para fulminar el canal viral.

El creador, conocido como Elious, lo ha contado en su despedida: la maquinaria legal de Nintendo of America ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer cuando un fan se acerca demasiado a su propiedad intelectual. Apretar el botón rojo y a otra cosa.

Qué era PokéNational y por qué la gente lo veía en bucle

El concepto era de esos que parecen obvios después de verlos, pero que se le ocurrieron a una sola persona. Elious cogía el formato de documental de naturaleza estilo National Geographic, con voz grave en off, planos cinematográficos y banda sonora de tensión, y lo aplicaba a Pokémon. Un Bulbasaur cazando en la maleza. Una manada de Tauros en migración. Un Gyarados emergiendo en cámara lenta mientras alguien narraba el ecosistema con la solemnidad de David Attenborough.

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El canal acumulaba millones de visualizaciones y una comunidad genuinamente enganchada, no por nostalgia perezosa sino por la calidad del montaje. Y sí, también porque la idea era brillante. Combinar la franquicia más rentable de la historia del entretenimiento con el género documental no se le había ocurrido a nadie con tanto cariño.

Según informa Nintenderos, los avisos de copyright fueron cayendo durante meses hasta que el canal se hizo insostenible. Veinte strikes son básicamente una sentencia de muerte en YouTube: tres bastan para que la plataforma cierre la cuenta.

Nintendo, copyright y la mano larga de siempre

Esto no es nuevo, ojo. Nintendo lleva años con fama bien ganada de ser la empresa más agresiva del sector en cuanto a propiedad intelectual. Lo vimos con los emuladores, con los romhacks, con torneos comunitarios de Smash, con el cierre de Yuza, con AetherSX2, con cualquier tutorial de Game Boy que se acerque a un ROM. Si lleva una P de Pokémon o una M de Mario, hay un departamento legal vigilando.

Lo curioso del caso PokéNational es que el canal no usaba assets robados al uso: eran modelos 3D propios animados con cariño, en un formato transformativo claro. En cualquier sistema legal que respete el fair use con cierta amplitud, esto sería un caso defendible. YouTube y su sistema de Content ID no entienden de matices, y Nintendo lo sabe perfectamente. Apretar reclamación tras reclamación es gratis para ellos y demoledor para un creador individual.

El mensaje es claro: paga.

Lo que esto dice de la relación Nintendo–comunidad

Aquí está el dilema de fondo, y conviene plantearlo sin paños calientes. Nintendo tiene todo el derecho legal a defender su IP. Es la empresa con la franquicia más valiosa del mundo del entretenimiento, por encima de Star Wars y Mickey Mouse, así que la prudencia legal se entiende.

Ahora bien, comparemos. Sega lleva años apoyando proyectos fan de Sonic e incluso ha contratado a creadores comunitarios. Capcom permite mods masivos en Monster Hunter. Bethesda construyó parte de su éxito sobre la escena modder de Skyrim. Hasta Disney, que de simpática con su IP tiene poco, ha encontrado vías para colaborar con creadores en lugar de aplastarlos.

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Nintendo, en cambio, sigue funcionando con el manual de los noventa: cualquier acercamiento no autorizado a Pikachu es una amenaza existencial. Y el problema no es legal, es estratégico. Cada vez que cierran un PokéNational, un proyecto fan o un torneo comunitario, pierden capital simbólico con la generación que crece consumiendo contenido en YouTube y TikTok antes que comprando consolas. Caos, pero caos del bueno para los abogados, regular para la marca a largo plazo.

Elious dice que se centrará en proyectos originales. Veremos si el formato sobrevive con criaturas inventadas. Y veremos también si Nintendo aprende algo de esto, aunque la apuesta segura es que no.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. No por el canal, que era un 9, sino por la decisión de Nintendo. Cerrar PokéNational es legalmente impecable y comunitariamente desastroso —el típico movimiento que recordaremos cuando las acciones bajen y nadie sepa muy bien por qué.

El resumen para vagos (TL;DR)