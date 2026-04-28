Valve pone fecha y precio al Steam Controller: 99 euros el 4 de mayo

Valve por fin se ha decidido y el nuevo Steam Controller llega el 4 de mayo a 99 euros. Sí, otra vez van a por el mando definitivo del PC.

El anuncio oficial llegó esta semana desde la propia Valve, confirmando lo que medio internet llevaba meses oliéndose tras los leaks de prototipos. Lo que nadie esperaba era el precio: 99 euros lo dejan justo por debajo de un DualSense Edge y bastante por encima de un mando estándar de Xbox. Y mientras tanto, la Steam Machine que iba a acompañarlo se ha quedado en el limbo por problemas logísticos que Valve no ha querido detallar todavía.

Qué trae el nuevo mando y por qué cuesta lo que cuesta

El cacharro mantiene la filosofía del original de 2015 pero corregida: dos trackpads (esas superficies táctiles que sustituyen a un stick), giroscopio mejorado, gatillos hall-effect y conectividad con la Steam Deck, Steam Machine futura y cualquier PC con Steam instalado. Según ha publicado la propia Steam en su tienda oficial, las reservas abren el mismo día del lanzamiento sin ventana previa.

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La gracia del aparato está en los gatillos hall-effect, una tecnología que usa imanes en lugar de potenciómetros y que elimina por diseño el famoso stick drift que arruina mandos cada seis meses. Eso justifica parte del precio. La otra parte la justifica el ego de Valve, seamos honestos.

Por contexto: el Steam Controller original costó 54 euros en su día y fue un fracaso comercial estrepitoso. Que ahora pidan casi el doble por la segunda iteración es una declaración de intenciones. O cocky, según se mire.

La Steam Machine, otra vez en el cajón

Aquí viene el plot twist. Valve confirmó hace unos meses que la Steam Machine de 2026 acompañaría al lanzamiento del mando, formando un combo PC-consola pensado para salón. Pero la han retrasado sin fecha nueva, alegando problemas en la cadena de suministro.

Traducción libre: o no llegan los chips, o no han cerrado precio, o están viendo qué hace Microsoft con su rumoreado híbrido antes de mover ficha. Cualquiera de las tres opciones es plausible, y ninguna inspira una confianza enorme.

La consecuencia práctica es que compras un mando premium pensado para un ecosistema que aún no existe del todo. Funciona en Steam Deck y en PC, sí, pero el caso de uso de salón se queda cojo sin la máquina. Cosas que pasan en 2026.

¿Merece la pena o es para fanboys de Gabe?

Aquí va la lectura honesta. El Steam Controller original tenía una idea brillante envuelta en una ergonomía rara y un mercado que no lo entendió. Una década después, con el éxito brutal de la Steam Deck demostrando que Valve sabe hacer hardware, la segunda parte tiene argumentos para no repetir el batacazo. La entrada de Wikipedia del modelo original recuerda que llegó a vender 1,6 millones de unidades antes de descatalogarse en 2019, una cifra discreta pero no ridícula.

El problema es el momento. Lanzar un mando de 99 euros sin la Steam Machine que le da sentido pleno, en pleno 2026 con un DualSense Edge a 200 euros y un Xbox Elite Series 2 a 180 marcando estándar, deja al Steam Controller en una tierra de nadie. Si juegas en PC y eres fan del ecosistema Steam, es comprable. Si solo quieres un buen mando, hay opciones más baratas y más rodadas. Y si esperabas el combo de salón, toca esperar otro año más, mínimo.

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La pregunta real: ¿saldrá la Steam Machine antes de Navidad de 2026, o nos están preparando para otro Half-Life 3 esquivando la respuesta? Pinta a lo segundo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. El mando tiene buena pinta sobre el papel, los hall-effect son un acierto y Valve ha demostrado con la Deck que sabe ejecutar — pero 99 euros sin la Steam Machine acompañando se siente a medio servir. Comprable si vives en Steam, esperable si dudas (y la cartera duda siempre).

El resumen para vagos (TL;DR)