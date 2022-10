‘Vivencias y anécdotas de un trabajador’, la historia de un joven empresario que cumplió todos sus sueños en épocas muy difíciles, por José Moya Romero

José Moya Romero presenta su primera publicación, Vivencias y anécdotas de un trabajador, obra publicada por Letrame Grupo Editorial. En ella, hace un recorrido por su vida mostrando su amplio recorrido profesional. Explica que la vocación empresarial viene desde bien joven.

Comenzó desarrollando sus propios negocios de hostelería, creando así continuos puestos de trabajo en el campo. Posteriormente, probó en otros sectores, como el mobiliario, el de la iluminación o el textil, teniendo el mismo éxito.

Así, tras 53 años en lo profesional, deja a su hijo al mando del imperio construido a lo largo de los años. La carrera de José Moya Romero se caracteriza por su afán de superación, su confianza, su honestidad y nobleza. El lector podrá ver los éxitos y fracasos, las alegrías y las tristezas de toda una vida.

El empresario y escritor José Moya Romero atribuye y apostilla que su trabajo y su esfuerzo se lo dedicó plenamente a su compañera de viaje en esta vida: «Si no hubiera sido por mi mujer, quizás no hubiera hecho ni la mitad de mi recorrido casi sin éxito, a ella le debo principalmente la gran familia que tengo y, por supuesto, haberme ayudado en cada decisión que he tomado por muy loca que haya sido, todo una aventura para dos emprendedores con tanta vida que llenábamos de energía lo que tocáramos».

Sinopsis

José Moya Romero nace en Lanjarón, Granada, en plena época de posguerra, en el seno de una familia humilde de labradores.

Su vida estaba destinada a seguir esa misma senda inicialmente marcada, por lógica tradición familiar y las circunstancias vitales y sociales que la rodeaban. Sin embargo, gracias a su nato afán de superación personal y confianza en sí mismo, guiado por su corazón y sus sentimientos de amor al prójimo, fue capaz de superar los obstáculos que se fue encontrando, construir su propio camino y alcanzar algunos de sus sueños.

A través de estas páginas, José Moya narra con honestidad y nobleza la trepidante historia de su vida, llena de éxitos y de fracasos, de alegrías y de tristezas, una trayectoria vital de la que el protagonista se siente orgulloso y de la que cualquier lector puede tomar ejemplo y conciencia.