Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si dejas de tener relaciones sexuales

No es nada más tener relaciones sexuales porque gusta o porque el acto carnal en sí nos satisfaga. Hay muchos beneficios que tiene el hecho mantener una vida sexual activa que seguramente has escuchado infinidades de veces, aunque posiblemente no le has dado tanta importancia que digamos. Vamos a ver qué sucede en nuestro organismo cuando decidimos dejar a un lado el sexo para concentrarnos en otras cosas.

Las implicaciones de no tener sexo Nadie se muere por no tener sexo, eso está claro. Pero para todo ser humano, el tener relaciones sexuales es súper importante. Es algo natural, biológico y parte de nuestra existencia como individuos. De ahí a que se le atribuyen muchas bondades al tener sexo con alguien, que cuando no lo prácticas, pues obviamente son bondades no llegas a experimentar. Quizás nunca te habías puesto a pesar de las implicaciones de no tener sexo, pero aquí te las contamos.

