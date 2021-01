Los trabajadores de la factoría de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), seguirán con la huelga indefinida, que mantienen desde hace tres meses y medio, hasta que la multinacional se siente a negociar.

Así lo ha trasladado el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, tras el encuentro sin acuerdo que mantuvieron este jueves con la dirección de la multinacional, de forma telemática.

“De momento hasta que no haya acuerdo nosotros tenemos una huelga indefinida convocada y ya llevamos tres meses y medio y que no se crean que con buenas palabras la vamos a dejar”, ha advertido.

De nuevo los trabajadores ofrecen suspender el paro “a cambio de que Alcoa se siente a negociar”. “Lo que hace falta es que Alcoa se siente a negociar de verdad y de una forma fiscalizada o informando a los gobiernos y a la parte social. Una vez con eso veremos qué pasa”, subraya.

Lo que sí harán los trabajadores es suspender las protestas y se van a volcar, estos días, “en cerrar un acuerdo”. “Nosotros estamos centrados en llegar a ese posible acuerdo. Las movilizaciones estos días no tienen sentido cuando tenemos que estar a otros temas”, ha zanjado.

Zan insiste en que “la única forma que hay de solucionar este problema es haciendo que Alcoa se siente a negociar con la SEPI, pudiendo llegar a una venta que dé viabilidad de futuro y unas garantías de que esa viabilidad va a funcionar”.

RECURSO A LA CAUTELAR Y CARTA

“Ayer Alcoa presentó el recurso de casación al Tribunal Supremo también a la cautelar, no solo del ERE, sino también de la cautelar que ordenaba no parar las cubas. Las intenciones de Alcoa no es que estén siendo muy limpias en este proceso”, ha criticado.

En este contexto, el comité de empresa remitirá “una carta a los ministerios de Industria y Transición Ecológica” en la que pedirá su mediación para que se llegue a un acuerdo que permita tomar el control de la planta a la SEPI.