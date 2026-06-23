Sam Mendes rueda en España la tetralogía de los Beatles: Barcelona, Palamós y Salou, plató de Hollywood

Agárrate, fan de los Beatles: la tetralogía cinematográfica más ambiciosa de la década ya está en marcha y, como confirman las primeras imágenes, España es el escenario principal. La megaproducción de Sam Mendes ha tomado Cataluña con escenas de playa, conciertos masivos y escapadas en yate que recrean los momentos más icónicos de la banda de Liverpool.

El director de American Beauty y Skyfall se ha embarcado en un proyecto sin precedentes: cuatro largometrajes independientes, cada uno narrado desde la perspectiva de un miembro distinto de los Beatles —John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr—, que se estrenarán de forma simultánea el 7 de abril de 2028. Una locura, sí, pero con un casting de altura y un presupuesto que aún no se ha hecho público (y que sin duda será descomunal).

De qué va exactamente la tetralogía de los Beatles (y por qué es un proyecto sin precedentes)

Nadie había intentado algo así. Por separado, los biopics musicales suelen funcionar muy bien en taquilla —Bohemian Rhapsody es el mejor ejemplo—, pero lanzar cuatro películas el mismo día y que todas dialoguen entre sí es una jugada maestra que solo un director con el prestigio de Mendes podía vender a un gran estudio. El rodaje arrancó el pasado noviembre y está previsto que termine a finales de este año, con un despliegue de localizaciones que ha llevado al equipo de Cabo de Gata a Cataluña y de allí a escenarios cuidados al milímetro.

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Las imágenes filtradas estas semanas muestran que la producción no escatima. En Palamós, una cala se transformó en las Islas Vírgenes de 1964 para filmar a bordo del yate Happy Days en el que McCartney y Starr pasaron unas vacaciones con sus novias. Y en Salou, el paseo Jaume I se cerró por completo para recrear la visita de la banda a Miami Beach, con coches de época, policías de escolta y cientos de figurantes en bañador. El nivel de detalle es apabullante.

Lo que hemos visto: las imágenes filtradas que lo confirman

Paul Mescal (en la piel de McCartney) y Barry Keoghan (como Ringo Starr) protagonizan una de las secuencias más comentadas: ambos, sobre la cubierta del barco, bromearon simulando la escena de Titanic con los brazos abiertos al grito de '¡Soy el rey del mundo!'. Un guiño que demuestra la química de los actores. Por lo demás, el ambiente en el set ha sido de un secretismo casi militar, aunque algún que otro fotógrafo ha logrado colarse: Joseph Quinn, que da vida a George Harrison, le dedicó hace unos días una peineta a un cámara que rondaba el rodaje en en Salou.

El cuarteto protagonista, completado por Harris Dickinson como John Lennon, lleva semanas alojado en un hotel de Barcelona con sus respectivas parejas. Se les ha visto en bicicleta por la ciudad y, esta misma semana, han rodado dentro del Estadio Olímpico una escena de concierto masivo que recrea la euforia de los Beatles en directo. Todo apunta a que la secuencia será uno de los platos fuertes de la tetralogía.

Cuatro películas, un mismo universo y la promesa de un estreno que cambiará para siempre la forma de consumir biopics en el cine.

¿Por qué este rodaje cambia las reglas del juego?

Convertir un país entero en plató de Hollywood no es nuevo, pero sí lo es el impacto que este proyecto puede tener para la industria audiovisual española. Sam Mendes ha elegido Cataluña como eje central de un macroproyecto que durante meses ha movido a cientos de técnicos, figurantes —se exigía ausencia de tatuajes y una apariencia acorde a los años sesenta— y ha inyectado una cantidad enorme de dinero en la zona. El precedente más cercano, Juego de Tronos en varias ciudades españolas, demuestra que este tipo de rodajes funcionan como un imán turístico y publicitario.

Pero más allá del impacto económico, la tetralogía de los Beatles supone un reto narrativo mayúsculo. Hacer cuatro películas a la vez y que cada una tenga entidad propia sin pisar a las demás obliga a un control de calidad absoluto. Si Mendes acierta con el tono —y su filmografía invita al optimismo—, el resultado podría ser una experiencia cinematográfica única. Las fechas son lejanas, pero el hype está más que justificado.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. La idea es ambiciosa, el reparto es impecable y las localizaciones prometen un viaje visual inolvidable. Falta por ver si el guion estará a la altura, pero todo apunta a que será el evento cinematográfico de 2028. Id reservando con antelación (y la cartera preparada).

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