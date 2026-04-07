AEMET emite alertas por lluvias torrenciales y tormentas en Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido alertas para varias regiones de España ante la inminente llegada de condiciones meteorológicas adversas. Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Canarias se preparan para enfrentar lluvias torrenciales, vientos huracanados y tormentas eléctricas que podrían causar interrupciones significativas en la vida cotidiana y poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Es fundamental estar informados y tomar precauciones ante esta situación climática.

El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos son una preocupación creciente a nivel global. Estos eventos pueden tener un impacto significativo en la economía, la infraestructura y la salud pública. La AEMET juega un papel crucial en la predicción y el monitoreo de estos fenómenos, permitiendo a las autoridades y a la población tomar medidas preventivas para mitigar sus efectos. La concienciación y la preparación son clave para afrontar estos desafíos climáticos.

ALERTAS METEOROLÓGICAS: ZONAS AFECTADAS Y RIESGOS

Las alertas por lluvia se han activado en Ávila, Badajoz y Cáceres, donde se esperan precipitaciones puntualmente fuertes, superiores a 15 litros por metro cuadrado por hora. Estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y zonas bajas. Es importante evitar conducir por carreteras inundadas y mantenerse alejado de ríos y arroyos.

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Ávila, León, Palencia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Badajoz y Cáceres también están en aviso por tormentas, que podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo menudo. Las tormentas eléctricas representan un peligro significativo, y se recomienda evitar actividades al aire libre durante estos eventos. Buscar refugio en un edificio seguro es la mejor opción para protegerse de los rayos.

A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra se encuentran en alerta por tormentas, mientras que A Coruña, La Palma y El Hierro han activado avisos por oleaje, con olas que podrían alcanzar alturas considerables. Las zonas costeras deben extremar la precaución y evitar acercarse a la costa durante estos eventos. Las olas pueden ser peligrosas y causar daños a la infraestructura costera.

La entrada de una vaguada asociada a una masa de aire frío es la principal causa de este episodio de tiempo extremo. Esta vaguada, junto con sus frentes asociados, provocará cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental de la península y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. Se espera que las precipitaciones dejen acumulados importantes en el oeste del Sistema Central y de la Cantábrica.

La AEMET no descarta que las precipitaciones puedan ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo menudo. Esta combinación de factores aumenta el riesgo de daños materiales y personales. Es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informado sobre la evolución de la situación meteorológica.

Además, se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. Estas condiciones pueden reducir la visibilidad y dificultar la conducción. Se recomienda extremar la precaución al volante y utilizar las luces antiniebla si es necesario.