Series de Netflix que están excluidas del plan con anuncios

Las restricciones no se limitan a soportar el contenido comercial

Que sepas, que si contratas el plan más económico de Netflix, la restricción del disfrute del servicio no se va a limitar a que tengamos que soportar los anuncios comerciales, sino que, a discrecionalidad de Netflix, excluirán del contenido disponible varias series, y quien quita que lo sigan haciendo en el futuro, y no sólo con series sino con películas. Por lo pronto algunas del top 10 de las series más vistas de su historia no estarán incluidas.

¿Te imaginas que cuando esté disponible algo que estés esperando, cómo la película con la que se pondrá final a la serie Peaky Blinders, Netflix decida que será excluida del pan económico? Eso a nosotros, como consumidores, por supuesto que nos parece mal. Pero comencemos por las series que ya han sido excluidas del catálogo de Netflix disponible para los que han contratado el plan más económico.